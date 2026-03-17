Unige, Carlo Traverso primo italiano a vincere il premio Manfred Bootz

Il riconoscimento è assegnato a chi contribuisce in modo determinante al progresso nella ricerca e cura del glaucoma

Carlo Traverso, docente dell’Università di Genova e tra i massimi esperti mondiali di glaucoma, è il primo italiano insignito del Premio Manfred Bootz 2026, assegnato a chi si sia distinto in modo significativo nella ricerca e nella cura di questa patologia, una delle principali cause di cecità irreversibile.

Il premio nasce dalla volontà di Manfred Bootz, paziente del Dipartimento di oftalmologia del Centro medico universitario di Mainz, che alla sua morte decise di destinare tutti i propri beni alla creazione di un riconoscimento dedicato a chi contribuisce in modo determinante al progresso nella gestione del glaucoma. Per dare attuazione a questo lascito, è stata istituita una Fondazione che amministra i fondi secondo le indicazioni del donatore. Il Ministero della salute tedesco ha individuato come presidente della Fondazione Norbert Pfeiffer, all’epoca direttore della Clinica oculistica di Mainz.

Il processo di selezione del Premio Manfred Bootz prevede che il Consiglio di amministrazione della Fondazione raccolga e valuti i nomi e i curricula di studiosi e clinici che, in Germania o a livello internazionale, abbiano fornito contributi di particolare rilievo nella prevenzione e nel trattamento del glaucoma.

Traverso, professore del Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili Dinogmi – è stato scelto per il suo ruolo fondamentale nella prevenzione della cecità da glaucoma. Tra i suoi contributi più significativi vi è la fondazione e lo sviluppo delle linee guida della European Glaucoma Society, di cui è stato promotore e tra i principali autori. Queste linee guida, oggi riconosciute e adottate in tutto il mondo, rappresentano un punto di riferimento per la pratica clinica e per la gestione dei pazienti affetti da glaucoma.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 12 marzo 2026 a Düsseldorf, nell’ambito della AAD – Augenärztliche Akademie Deutschland, uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati all’oftalmologia.