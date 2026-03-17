Recco: parcheggio a pagamento esteso fino a mezzanotte nella stagione estiva

Recco estende fino alla mezzanotte la fascia oraria di pagamento dei parcheggi dal 1° maggio al 30 settembre, in corrispondenza del periodo maggior afflusso di turisti in città. Attualmente la sosta è a pagamento dalle ore 8 alle ore 20: la durata sarà quindi prolungata di quattro ore, mentre le tariffe non verranno ritoccate.

A spiegare il provvedimento è il sindaco Carlo Gandolfo: «Recco è diventata sempre più attrattiva dal punto di vista turistico, soprattutto dopo il restyling della passeggiata a mare, che ha reso la città ancora più accogliente e vivibile. L’estensione dell’orario dei parcheggi nella sola stagione estiva è un adeguamento in linea con quanto già avviene nei comuni vicini. Gli introiti aggiuntivi saranno reinvestiti nei servizi per cittadini e turisti, perché una città che cresce deve garantire qualità e una gestione ottimale degli spazi pubblici».

La delibera di Giunta precisa, come detto, che non sono previste modifiche alle tariffe, ritenute congrue e necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, come previsto dalla normativa vigente.