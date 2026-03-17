Recco: ampliato il cantiere del complesso ex Maestre Pie

Stanno per concludersi i lavori di riqualificazione edilizia del complesso delle ex Maestre Pie, edificio storico di via Girolamo Speroni, al centro di un importante progetto di Città Metropolitana di Genova in collaborazione con il Comune di Recco. L’intervento, finanziato con risorse Pnrr per un importo complessivo di 4 milioni di euro, rappresenta un’opera fondamentale per il potenziamento dell’offerta formativa cittadina.

Una volta concluse le opere, la struttura ospiterà una succursale dell’Istituto Marco Polo e i corsi dell’Istituto Tecnico Superiore Turismo, con percorsi dedicati a gastronomia e hotellerie. «La riqualificazione di questo storico complesso scolastico – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba – non solo migliorerà l’offerta formativa della città, ma contribuirà anche a valorizzare il patrimonio architettonico e culturale del territorio».

In questi giorni il cantiere sarà ulteriormente ampliato per consentire l’avanzamento delle lavorazioni. Per questo motivo il Comune comunica una variazione temporanea alla sosta. In via Speroni, all’altezza del civico 37 lato ferrovia, nei tre stalli tracciati a fianco dell’isola ecologica, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6 di giovedì 19 marzo e fino al termine dei lavori.