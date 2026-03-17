Milano – Sanremo il 21 marzo, le modifiche alla viabilità a Genova

Per il passaggio sul territorio del Comune di Genova e, in particolare, di Voltri, nel Municipio VII Ponente, della 117^ Milano – Sanremo di ciclismo, in programma sabato 21 marzo, entreranno in vigore le seguenti disposizioni.

Sospensione temporanea della circolazione in ambo i sensi di marcia, a partire da almeno 30 minuti prima del passaggio della gara e fino al passaggio del veicolo “Fine Gara Ciclistica” in:

– via Ovada, dal confine con il Comune di Mele

– via Lemerle

– Strada Statale 1 Aurelia, direzione ponente, nel tratto compreso tra l’intersezione con via don Giovanni Verità e sino a via Pietro Paolo Rubens (fino al confine con il Comune di Arenzano).

Dalle 7 alle 17, e comunque sino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati, in:

– via Ovada

– via Lemerle, nel tratto a senso unico compreso tra i crocevia con via Buffa e via don Giovanni Verità/Ponte sul fiume Leira

– via don Giovanni Verità lato mare, nel tratto compreso tra ingresso pedonale stazione FS ed uscita piazzale Rosa Parks

– via don Giovanni Verità (ambo i lati), nel tratto compreso tra ingresso piazzale Rosa Parks e piazza Lerda

– via Don Giovanni Verità, lato monte, nel tratto compreso tra via Fra’ Simone da Carnoli e via Lemerle

– via Carlo Camozzini (ambo i lati), nel tratto compreso via Luigi Maria D’Albertis e via Romana di Voltri

– via Pietro Paolo Rubens lato mare, stalli di sosta in corrispondenza del civico 22

– via Pietro Paolo Rubens lato mare, nel tratto compreso tra i civici 32 e 36.

La polizia locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.