Bellini è il nuovo segretario del Sindacato Pensionati Cgil di Savona

È Giancarlo Bellini il nuovo segretario generale del Sindacato Pensionati Cgil di Savona.Prende il posto di Fausto Dabove che mantiene il ruolo di segretario confederale della Cgil savonese.

Giancarlo Bellini ha alle spalle un lungo passato sindacale: nel 1980, tramite concorso pubblico, viene assunto presso il Ministero della Difesa. Due anni dopo si iscrive alla Funzione Pubblica Cgil e poco dopo viene eletto delegato sindacale. Distaccato alla Funzione Pubblica di Savona ne diventa segretario generale, per assumere negli anni la stessa carica per la categoria del commercio e servizi, la Filcams e degli alimentaristi, la Flai. Terminati questi incarichi ritorna in Funzione Pubblica dove si occupa degli enti locali.

Venerdì scorso l’assemblea generale dello Spi Cgil Savona lo ha eletto segretario generale. «Questo nuovo incarico – ha dichiarato – mi riempie di responsabilità nei confronti delle pensionate e dei pensionati che rappresento. E poi c’è un aspetto personale ed emotivo: oggi sono diventato segretario generale della categoria della Cgil alla quale è iscritto anche mio padre di anni 96. Mio padre si è iscritto alla Cgil nel 1956 e dopo è diventato delegato sindacale Flm, la federazione unitaria dei metalmeccanici e oggi essere il suo segretario generale mi onora e mi commuove».