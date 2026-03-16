Servizio Civile: 24 posti al Comune di Sarzana

Anche il Comune di Sarzana partecipa al bando del Servizio Civile Universale con due progetti, offrendo complessivamente 24 posti destinati ai giovani che desiderano vivere un’esperienza di impegno civico, crescita personale e partecipazione attiva alla vita della comunità.

Nel dettaglio, sono disponibili 12 posti per ciascun progetto, con 4 posti per progetto riservati ai giovani con minori opportunità, per un totale di 8 posti riservati.

I progetti promossi dal Comune di Sarzana sono:

“Custodi di cultura in Val di Magra”

“Custodi di tradizioni in Val di Magra”

Entrambi i percorsi hanno durata di 12 mesi e prevedono un impegno di 25 ore settimanali, distribuite su cinque giorni. Gli operatori volontari selezionati sottoscriveranno un contratto con il Dipartimento che prevede, tra gli altri aspetti, un assegno mensile pari a 519,47 euro, suscettibile di eventuali adeguamenti sulla base delle variazioni Istat.

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’importante occasione per i giovani di mettersi al servizio della collettività, acquisire competenze utili per il proprio percorso professionale e contribuire alla valorizzazione del territorio.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma online DOL (Domanda On Line), accessibile da computer, tablet o smartphone a questo indirizzo

Per partecipare è necessario individuare preventivamente il progetto di interesse. L’elenco completo dei progetti disponibili può essere consultato attraverso i motori di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” e “Scegli il tuo progetto all’estero” presenti nella pagina dedicata al bando. Inserendo Regione, Provincia e Comune è possibile visualizzare tutte le opportunità disponibili sul territorio.

Si ricorda inoltre che il curriculum vitae allegato alla domanda deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Per accedere alla piattaforma è necessario essere riconosciuti dal sistema tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (Cie) con livello di sicurezza 2. I cittadini dell’Unione Europea o extra UE regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non possano ottenere lo Spid, possono richiedere apposite credenziali direttamente al Dipartimento tramite la procedura indicata nella piattaforma.

Tutte le informazioni di dettaglio sui progetti del Comune di Sarzana e sugli elementi essenziali delle attività sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente.