Prevenzione, nasce “Uomo in salute”: quattro week end di visite gratuite tra aprile e maggio

Dopo la nascita del progetto “Donna in Salute – Open Week-end 2026”, il programma dedicato alla salute femminile, che per tutto il mese di marzo offre a Genova visite e consulenze gratuite senza prenotazione e ad accesso diretto, prende il via anche un’iniziativa dedicata alla prevenzione maschile.

Nasce “Uomo in Salute – Open Week-end 2026“, un progetto pensato per sensibilizzare gli uomini sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione urologica. Durante le giornate dedicate sarà possibile effettuare visite urologiche gratuite, senza prenotazione, con eventuali indicazioni per approfondimenti diagnostici qualora ritenuti necessari dagli specialisti.

L’iniziativa si svolgerà in diversi ospedali di Genova, secondo il seguente calendario (indirizzi e orari verranno comunicati nel dettaglio nei prossimi giorni):

• 11–12 aprile 2026 – Irccs Policlinico San Martino

• 18–19 aprile 2026 – Ospedale Villa Scassi

• 9–10 maggio 2026 – Ospedale Villa Scassi

• 16–17 maggio 2026 – Ospedale di Voltri

«Il progetto ‘Uomo in Salute – Open Week-end 2026’ ha come obiettivo quello di avvicinare gli uomini ai controlli urologici e favorire diagnosi sempre più precoci, migliorando ulteriormente i risultati già oggi molto positivi nella cura dei tumori maschili – sottolinea Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità – sappiamo che la prevenzione femminile è storicamente più radicata e le donne partecipano con maggiore continuità ai programmi di screening e ai controlli periodici. Tra gli uomini, invece, la cultura della prevenzione è ancora meno diffusa e spesso si tende a rivolgersi allo specialista solo in presenza di sintomi. Iniziative come queste giornate ad accesso libero e senza prenotazione hanno proprio lo scopo di sensibilizzare la popolazione maschile sull’importanza dei controlli e promuovere una maggiore attenzione alla salute anche tra gli uomini».

«Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’iniziativa, San Martino è sì un luogo di cura ma è uno spazio aperto a tutta la cittadinanza in modo speciale quando si parla di prevenzione – sottolinea il direttore generale Irccs Azienda Ospedaliera Metropolitana Monica Calamai – i numeri significativi che abbiamo fatto registrare nella giornata odierna testimoniano l’efficacia di queste proposte, su cui insisteremo e che andranno a coinvolgere tutte le strutture ospedaliere di Aom. Dai week-end dedicati alle donne, passeremo infatti ad aprile a quelli dedicati all’uomo, con un focus sulla prevenzione alla prostata. Siamo all’inizio di nuovi percorsi e i numeri che stiamo registrando evidenziano quanto sia importante insistere su questa strada».

Le prime visite offerte nell’ambito degli Open week-end saranno completamente gratuite. Qualora durante la visita emergesse la necessità di ulteriori accertamenti clinici o diagnostici, i pazienti saranno presi in carico dai professionisti delle strutture coinvolte e indirizzati ai percorsi di cura e approfondimento previsti, che seguiranno il normale regime di compartecipazione alla spesa, salvo eventuali esenzioni dal ticket.

Tumori maschili: qualche dato epidemiologico

In ambito di prevenzione maschile l’attenzione si concentra in particolare sui tumori specifici del sesso maschile, ovvero prostata e testicolo.

I dati della rete oncologica della Regione Liguria, elaborati sulla base delle informazioni del ministero della Salute, dell’Osservatorio Nazionale Screening e di Airtum (Associazione Italiana Registri Tumori), delineano un quadro importante sia in termini di incidenza sia di efficacia delle cure.

Tumore della prostata

Il tumore della prostata è tra le neoplasie più frequenti nella popolazione maschile.

In Liguria si registrano circa 1.000 nuovi casi ogni anno.

La prognosi è generalmente favorevole: oltre il 90% dei pazienti è vivo a cinque anni dalla diagnosi. Il tasso di guarigione è molto elevato e, anche in presenza di recidive, la malattia può spesso essere gestita come una patologia cronica con una lunga aspettativa di vita. Proprio per questo motivo il numero di persone che convivono con una diagnosi pregressa è particolarmente significativo: in Liguria si contano oltre 12 mila casi prevalenti, un dato rilevante per l’organizzazione dei percorsi terapeutici e dei programmi di follow-up.

Questi risultati sono resi possibili anche grazie alle innovazioni tecnologiche e terapeutiche oggi disponibili, tra cui: chirurgia robotica, radioterapia di ultima generazione, farmaci mirati (target therapy), terapia radiometabolica con radioligandi.

Tumore del testicolo

Il tumore del testicolo è molto meno frequente ma rappresenta comunque una patologia importante soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione maschile.

In Liguria si registrano circa 50 nuovi casi all’anno. Anche in questo caso, la prognosi è estremamente favorevole: oltre il 90% dei pazienti guarisce definitivamente grazie alle terapie disponibili, che includono principalmente chirurgia e chemioterapia.

Attualmente in Liguria vengono seguiti circa 1.500 pazienti con diagnosi pregressa di tumore del testicolo. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di persone guarite, ma che necessitano comunque di controlli periodici nell’ambito del follow-up clinico.