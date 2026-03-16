Poste: nuovamente operativo l’ufficio di Serra Riccò

Nuovamente operativa l’ufficio postale di Serra Riccò, dopo gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila Comuni con meno di 15 mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, e postazioni ergonomiche. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, presso la sede sono disponibili a sportello anche passaporti, servizi Inps e servizi anagrafici. Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per sé stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’Anpr. Ogni certificato ha una validità di tre mesi dal momento del rilascio e viene emesso in formato non modificabile, con il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e il QR code che ne garantisce l’autenticità. I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello.

L’ufficio postale di Serra Riccò, in via Antono Medicina 23, è aperto al pubblico come di consueto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35, ed il sabato fino alle 12:35.

Dopo l’autorizzazione della Commissione europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 5.680 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine dell’anno saranno complessivamente 7000 i nuovi uffici Polis. Al momento la provincia di Genova è all’85% del piano di realizzazione.