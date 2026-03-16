Kimi Antonelli, in gara è vestito dalla ligure Omp. Delprato: «Momento per noi speciale»

Nella prima indimenticabile vittoria in Formula 1 di Andrea Kimi Antonelli, ottenuta al Gran Premio di Cina, c’è anche un pezzo di Liguria. A proteggere il giovane talento del Mercedes-AMG Petronas F1 Team, appena 19enne, c’è l’abbigliamento ignifugo di Omp, storico marchio genovese fondato nel 1973 che vanta oltre 100 successi nella massima categoria dell’automobilismo, anche con le leggende Ayrton Senna e Michael Schumacher.

La tuta con cui Antonelli ha trionfato è il risultato di decenni di innovazione, ricerca e artigianalità su tessuti, costruzione e confezione. Il prodotto nasce a Ronco Scrivia, nel cuore del quartier generale di Racing Force Group, recentemente ampliato e rinnovato (qui il reportage di BjLiguria).

I rigorosi requisiti della Fia, la Federazione Internazionale dell’Automobile, richiedono innanzitutto la protezione del fuoco, ma non basta per eccellere: Omp è ai vertici del settore anche in fatto di comfort e traspirabilità.

La tuta, così come i guanti e all’underwear, è frutto della partnership avviata nel 2025 con Adidas.

La partenza della stagione 2026 è da sogno: due doppiette Mercedes-Amg Petronas F1 Team tra Melbourne e Shanghai, con George Russell leader del Mondiale, e la presenza raddoppiata in griglia grazie all’esordio del team Audi, che schiera Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, subito a punti in Australia.

Per Racing Force la soddisfazione è totale: insieme a Omp, del gruppo fa parte anche Bell Racing, dal 1954 riferimento nei caschi da competizione. I piloti F1 dotati di casco Bell Racing sono 14 su 22, tra i quali proprio Antonelli e Russell, così come la coppia della Scuderia Ferrari HP formata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc, e il campione in carica Lando Norris. Un dominio che, tra racewear e caschi, ha finora monopolizzato ogni gradino del podio del 2026.

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group, commenta: «La prima vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1 va ben oltre l’aspetto sportivo: è un profondo motivo di orgoglio per tutto l’automobilismo italiano. Sapere che Kimi scende in pista indossando i prodotti creati con passione e competenza a Ronco Scrivia rende questo momento per noi ancora più speciale. Kimi si unisce all’elenco dei vincitori di Gran Premi con il racewear Omp, che già comprende Ayrton Senna, Michael Schumacher, e altri grandi nomi quali Kimi Räikkönen, Damon Hill e Gerhard Berger. Questo risultato testimonia ancora una volta la forza tecnologica e industriale del nostro territorio e del nostro Gruppo».