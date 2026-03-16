Bper Banca, JP Morgan ha una partecipazione potenziale del 7,399%

JP Morgan Chase ha una partecipazione potenziale del 7,399% in Bper Banca. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l’operazione risale al 9 marzo 2026.

In particolare, lo 0,615% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 5,095% obbligazioni convertibili e right to recall senza data di scadenza, lo 0,103% sono call option con data di scadenza 02/08/2027; put option con data di scadenza 18/12/2026, l’1,586% sono equity swaps con date di scadenza comprese tra il 08/05/2026 ed il 09/09/2032; call option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 e 31/07/2029; put option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 ed il 31/07/2029.