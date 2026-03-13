Vinai direttore sociosanitario Ats Liguria, Cevasco assume la reggenza di Anci Liguria

A partire da lunedì 16 marzo, il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai assumerà l’incarico di direttore sociosanitario unico della Liguria presso l’Azienda territoriale sanitaria ligure – Atsl.

Vinai, che entrerà formalmente in regime di aspettativa da Anci Liguria, porterà la sua lunga esperienza amministrativa e di coordinamento territoriale al servizio della sanità regionale in una fase cruciale di integrazione tra servizi sanitari e sociali.

Il testimone passa ad Annalisa Cevasco, che assumerà il ruolo di vicedirettrice vicaria reggente. Già vicedirettrice dell’Associazione e figura di riferimento per i Comuni liguri, Cevasco fa parte della struttura operativa di Anci dal 2018. Fino ad oggi ha coordinato con successo l’Area 4, settore strategico dedicato alla progettazione europea, ai bandi internazionali e allo sviluppo territoriale. La sua nomina garantisce piena continuità operativa e una profonda conoscenza della macchina associativa.

«Con Annalisa Cevasco alla guida operativa, Anci Liguria conferma la propria vocazione alla crescita e alla progettualità – dice il presidente di Anci Liguria Pierluigi Peracchini – La sua profonda esperienza nell’Area 4 e nella gestione dei bandi europei è la migliore garanzia per i nostri Comuni. Rivolgo i miei più sentiti auguri a Pierluigi Vinai: la sua professionalità sarà un valore aggiunto importante per la sanità ligure in una fase di grandi sfide, soprattutto nel percorso verso la tanto auspicata integrazione tra servizi sociali e sanitari».

«La scelta di Annalisa Cevasco come reggente è un segnale di solidità e valorizzazione delle competenze interne – commenta Pierluigi Vinai – La sua esperienza, maturata in anni di lavoro a stretto contatto con i Sindaci e nella gestione dei fondi europei, assicurerà ad Anci Liguria la spinta e, allo stesso tempo, la continuità necessarie per proseguire le battaglie a sostegno degli enti locali».

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e gratitudine verso Pierluigi Vinai e l’Ufficio di Presidenza – afferma Annalisa Cevasco – Il mio obiettivo immediato è garantire la piena continuità operativa della macchina associativa. Prendere il testimone di Pierluigi, con il quale ho condiviso anni di lavoro intenso e sfide complesse, è un onore e uno stimolo a dare il massimo per la nostra Associazione».

Anci Liguria rivolge a Pierluigi Vinai i migliori auguri per la nuova sfida professionale, ed esprime ad Annalisa Cevasco i migliori auguri di buon lavoro, confermando la piena fiducia in una figura che negli anni ha dimostrato competenza, dedizione e una profonda conoscenza delle necessità degli amministratori locali.