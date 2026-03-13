Trenitalia, più collegamenti sulle riviere e riparte il 5 Terre Express

46 corse giornaliere aggiuntive tra Levanto e La Spezia, 13 treni Sestri Levante - Savona estesi anche al sabato e festivi

Da domani, sabato 14 marzo, fino a domenica 1° novembre torna il collegamento ferroviario “5 Terre Express”, il servizio di mobilità tra i borghi liguri Patrimonio dell’Unesco, realizzato da Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs) in accordo con la Regione Liguria. Pronto anche il potenziamento dell’offerta ferroviaria con nuovi treni che, sempre a partire dal weekend, prolungheranno gli itinerari per offrire servizi aggiuntivi sulle riviere liguri.

Complessivamente, saranno 46 le corse giornaliere aggiuntive tra Levanto e La Spezia Migliarina o Centrale, con collegamenti diretti verso le località di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, con una frequenza di circa mezz’ora.

In tutte le stazioni sarà attivo il servizio di Customer Care offerto da Regionale Liguria per garantire accoglienza, informazioni e assistenza ai viaggiatori.

Previsti, inoltre, nuovi servizi sulle riviere di Levante e di Ponente. In particolare:

13 collegamenti Sestri Levante – Savona , oggi attivi dal lunedì al venerdì, circoleranno anche il sabato e nei giorni festivi ;

, oggi attivi dal lunedì al venerdì, circoleranno ; 9 treni del “5 Terre Express” prolungheranno il percorso nella tratta Levanto – Sestri Levante per offrire un collegamento diretto tra Sestri Levante e La Spezia Centrale o Migliarina. I treni 22911 e 22910 estenderanno il loro percorso a partire dal 1° maggio;

per offrire un collegamento diretto tra Sestri Levante e La Spezia Centrale o Migliarina. estenderanno il loro percorso a partire dal 1° maggio; il treno 3041 da Milano Centrale ad Alassio, nei giorni di venerdì e sabato, prolungherà il percorso fino a Ventimiglia, collegando direttamente il capoluogo milanese e Genova con le principali località fino alla città di confine, con nuove fermate a Diano – Imperia – Taggia Arma – Sanremo – Bordighera – Ventimiglia.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con la nuova programmazione.