Al via nel Comune di Rapallo selezioni per il nuovo bando di Servizio civile universale. Un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano dedicare un anno della propria vita a progetti di solidarietà, assistenza e cittadinanza attiva, partecipando concretamente alla crescita del proprio territorio.

Il Comune di Rapallo mette a disposizione sette posizioni per ragazzi e ragazze, che saranno inseriti in percorsi formativi e operativi volti a supportare i servizi comunali, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione e alla promozione sociale.

«Crediamo fortemente – dichiara il sindaco Elisabetta Ricci – nel potenziale dei nostri giovani. Il Servizio civile non è solo un supporto fondamentale per la macchina comunale, ma rappresenta il primo vero ponte tra le nuove generazioni e le istituzioni. Accogliere questi sette ragazzi significa investire in una città più partecipe e attenta ai bisogni di tutti».

Modalità di partecipazione

I giovani interessati potranno presentare la propria domanda secondo le modalità previste dal bando nazionale, consultabile sul sito ufficiale del Comune di Rapallo. I candidati selezionati riceveranno un assegno mensile e saranno impegnati per un monte ore settimanale stabilito dal progetto, affiancati da tutor esperti che li guideranno in questa importante tappa di crescita cittadina.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (Domanda On Line) entro le ore 14 dell’8 aprile 2026.

Per supporto nella compilazione e ulteriori dettagli sui progetti, gli interessati possono rivolgersi allo sportello dell’Ufficio Informagiovani in via Monsignor Ratto 5, o consultare la sezione dedicata sul sito istituzionale dell’Ente.