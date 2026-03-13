Poste: in provincia di Genova aperte le selezioni per consulenti finanziari

Poste Italiane ricerca in provincia di Genova laureati o laureandi motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari.

I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze all’interno di uffici postali che diventano sempre più spazi dedicati alla relazione, focalizzati sulla costruzione e sul mantenimento del rapporto con il cliente.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. (Vedi qui )

Il candidato ideale, laureato o laureando (sia triennale che magistrale), dovrà dimostrare interesse verso il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti. Nel processo di selezione costituiranno requisiti preferenziali il possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche e la conoscenza delle normative vigenti in materia di investimenti e/o distribuzione di prodotti assicurativi. I candidati selezionati avranno l’opportunità di essere coinvolti in percorsi di formazione e sviluppo professionale.

Sono 111 i consulenti finanziari già in servizio nel territorio genovese, di cui 15 assunti nel 2025, per un totale di 210 consulenti assegnati ad oggi in Liguria. Con un’età media di circa 28 anni, rappresentano quanto Poste Italiane investa nel proprio capitale umano e riconosca il valore delle risorse più giovani. Dal 2020 ad oggi, infatti, l’età media in azienda si è abbassata di 4 anni, passando da 51 a 47 anni.