La Spezia protagonista di Linea Verde sabato 14 marzo

La Spezia sarà protagonista del prossimo appuntamento di Linea Verde Italia, in onda sabato 14 marzo alle ore 12.30 su Rai Uno.

Nel corso della puntata i conduttori accompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta di una città profondamente legata al mare e sempre più protagonista nel panorama della blue economy e della nautica internazionale, un percorso culminato con il riconoscimento ottenuto nell’ottobre 2025 come Città Creativa Unesco per il Design.

Il racconto televisivo metterà in luce alcune delle esperienze più significative del territorio spezzino: dall’attenzione per la sostenibilità ambientale alle tradizioni produttive legate al mare, come l’ostricoltura del Golfo, eccellenza locale che unisce qualità, tecniche artigianali e rispetto dell’ecosistema marino. Spazio anche alle esperienze di agricoltura sociale.

La puntata offrirà così un racconto ampio della città e del suo territorio, mettendo in evidenza la capacità della Spezia di valorizzare le proprie radici marinare e il patrimonio ambientale, affiancandoli a una forte spinta verso l’innovazione e la sostenibilità.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «Essere protagonisti di una trasmissione così prestigiosa rappresenta per la nostra città un’importante occasione di visibilità nazionale. La Spezia sta attirando sempre più l’attenzione di stakeholder, investitori e media nazionali e internazionali grazie al percorso di crescita, sviluppo e valorizzazione del territorio portato avanti in questi anni dall’Amministrazione. Un lavoro che sta contribuendo a rafforzare l’immagine della nostra città come realtà dinamica, capace di coniugare qualità della vita, innovazione e valorizzazione delle proprie eccellenze».

Foto di Luca Ribaditi