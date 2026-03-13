Esaote presenta la nuova tecnologia Pam al Congresso europeo di urologia

Il Gruppo Esaote partecipa al 41° Congresso annuale dell’Associazione Europea di Urologia (Eau), attualmente in corso a Londra (13-16 marzo 2026), portando le sue soluzioni avanzate di imaging e terapia guidata per gli urologi.

Esaote presenta la sua nuova e innovativa tecnologia dedicata all’urologia: Prostate Attention Map (Pam), ora disponibile sul nuovo MyLab™E85 GTS. Esaote presenterà anche il nuovo MyLab™C30 GTS, che estende le prestazioni di elevata qualità d’immagine su un sistema portatile, consentendo di soddisfare diverse esigenze di esame.

Durante il Congresso, Esaote (Stand N16) presenterà un portfolio completo progettato per supportare la precisione della diagnosi e la guida all’intervento nella cura della prostata, con una forte attenzione a affidabilità, efficienza ed eccellenza clinica. La tecnologia Pam è al centro di questa innovazione, offrendo l’analisi automatica dei volumi mpMRI della prostata e identificando le regioni di interesse sospette, aiutando così gli urologi a migliorare l’orientamento del target e il processo decisionale.

«La tecnologia Pam è completamente integrata nel software UroFusion di Esaote – ha affermato Marta Daniel, responsabile Prodotti e Soluzioni Cliniche per la Terapia Guidata di Esaote -. Il nostro pacchetto UroFusion è progettato per fornire una guida focale durante le biopsie prostatiche mirate. Grazie all’intelligenza artificiale, gli urologi dispongono di un flusso di lavoro fluido, con una durata simile a quella di una biopsia standard, migliorando al contempo l’affidabilità e l’accuratezza delle procedure bioptiche».

Durante il congresso, Esaote parteciperà attivamente anche a sessioni pratiche di biopsia TP e fusione RM-US, guidate da specialisti riconosciuti a livello internazionale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare gli ultimi progressi in materia di UroFusion.

La presenza di Esaote all’EAU 2026, con l’introduzione della tecnologia Pam e il lancio di due sistemi dedicati all’urologia, segna un’espansione significativa della linea Guided Therapy Solutions (Gts) di Esaote e sottolinea l’impegno costante dell’azienda nel fornire agli urologi soluzioni di imaging affidabili, intelligenti e clinicamente rilevanti che forniscono una qualità delle immagini avanzata, interazione intuitiva e flussi di lavoro di fusione senza interruzioni nella cura della prostata.