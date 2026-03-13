Chiavari, bando per la gestione del bar del centro polifunzionale di piazza Del Buono

Bar, sala A e veranda in concessione per cinque anni. Il termine per presentare le domande è il 30 marzo

È stato pubblicato oggi l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione degli spazi destinati a bar e delle aree funzionali connesse del centro polifunzionale di piazza Del Buono, a Chiavari, con l’obiettivo di creare uno spazio di aggregazione sociale e servizi a disposizione del quartiere. Il completamento dell’edificio è previsto per maggio 2026.

La struttura sarà articolata in più ambienti: un’area centrale con bar e punto ristoro, servizi igienici e locali tecnici, e due sale principali collocate nei corpi laterali dell’edificio. La sala A, di circa 60 metri quadrati, sarà affiancata da una veranda esterna utilizzabile anche per iniziative ed eventi, mentre la sala B, di circa 100 metri quadrati, sarà destinata in particolare ad attività di carattere sociale e aggregativo.

Secondo gli indirizzi approvati dalla Giunta, il locale bar, la sala A e la veranda saranno affidati tramite procedura pubblica in concessione amministrativa per cinque anni, rinnovabili per ulteriori cinque. L’avviso pubblicato oggi è rivolto agli operatori economici interessati alla gestione dell’area ristoro e degli spazi connessi. Il termine per presentare le domande è il 30 marzo.

Gli altri locali, tra cui la sala B, saranno invece assegnati ad un’associazione senza scopo di lucro del territorio con forte radicamento nel quartiere, che vi svolgerà attività di interesse sociale e iniziative rivolte alla comunità.

Il concessionario del bar avrà anche compiti gestionali sull’intero centro: dovrà garantire l’apertura quotidiana della struttura, il presidio e la custodia degli spazi, la pulizia e la manutenzione ordinaria, oltre all’accesso libero ai servizi igienici e alla disponibilità di una connessione Wi-Fi gratuita per i frequentatori. Tra le condizioni previste da Palazzo Bianco anche il divieto di installare slot machine o apparecchi con vincite in denaro. Il Comune potrà inoltre utilizzare la sala A e la veranda per un massimo di 30 giornate all’anno per iniziative istituzionali o eventi pubblici, con preavviso al concessionario.

«Il nuovo centro polifunzionale di piazza Del Buono è pensato per favorire la socialità e offrire nuove opportunità di incontro e partecipazione per i residenti. Con questi indirizzi definiamo un modello di gestione che unisce servizi, attività associative e presidio quotidiano della struttura, valorizzando al meglio un bene pubblico importante per il quartiere» dichiara l’assessore alle politiche sociali Michela Canepa.

L’avviso pubblico e la documentazione completa sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Chiavari, www.comune.chiavari.ge.it. Gli operatori interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le modalità indicate nel bando.