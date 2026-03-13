Arpal: domani, sabato 14, allerta gialla su tutta la Liguria

Su ABD dalle 10 alle 24, su CE e bacini grandi e medi di AD dalla 14 alle 24

Arpal emette allerta gialla idrologica e per temporali nella giornata di domani, sabato 14 marzo.

L’allerta gialla sarà cosi modulata:

su ABD dalle 10 alle 24

su CE e bacini grandi e medi di AD dalla 14 alle 24.

Dopo la pausa senza precipitazioni di oggi, venerdì 13 marzo, già dalla serata assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità, preludio di un sensibile peggioramento che interesserà la regione tra sabato e domenica con piogge diffuse e moderate sul Centro-Ponente, e venti meridionali in decisa intensificazione.

L’arrivo di una perturbazione dalla Francia, associata a una sostenuta ventilazione dai quadranti meridionali, determinerà fin dal mattino di domani precipitazioni diffuse e di moderata intensità su ABD, in estensione a CE nel corso della giornata.

I fenomeni potranno risultare localmente più intensi per effetto dell’interazione con l’orografia, con cumulati areali a fine giornata elevati su AD e significativi su CE.

Saranno inoltre possibili temporali anche di forte intensità, soprattutto a partire dalle ore centrali della giornata e in serata sul settore centrale della regione, con fenomeni in progressivo spostamento verso il levante nel corso della serata.

Per quanto riguarda la ventilazione sarà forte dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca fino a 60-70 km/h su BCDE, forti su A (40-50 km/h) con valori maggiori sui crinali. Dal pomeriggio mare molto mosso in ulteriore aumento dalla sera.

Nella giornata di domani, con le nuove uscite modellistiche ci sarà una rivalutazione dell’allertamento. Seguire gli aggiornamenti.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app Meteo3R (da cellulare).