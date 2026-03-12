Maps: progetto da 1,9 mln per la sanità digitale della Regione Abruzzo

Maps Group si è aggiudicata un nuovo intervento nell’ambito della sanità digitale della Regione Abruzzo, per un valore complessivo di circa euro 1,9 milioni, di cui la metà è già stata ordinata.

L’iniziativa, dalla durata biennale, riguarda un insieme di attività finalizzate a garantire la continuità dei servizi oggi già operativi e, al tempo stesso, a introdurre ulteriori evoluzioni tecnologiche a supporto del sistema sanitario. Tra i principali ambiti di intervento rientra il potenziamento degli strumenti a supporto della gestione delle liste di attesa, con l’obiettivo di migliorare la disponibilità e la leggibilità dei dati e, di conseguenza, rafforzare le capacità di monitoraggio e analisi. Sono inoltre previsti interventi di aggiornamento e manutenzione su alcuni sistemi centrali per la gestione dei servizi sanitari regionali, tra cui l’anagrafe degli assistiti, il portale dedicato ai medici di medicina generale, i processi amministrativi legati alla medicina convenzionata e la piattaforma di integrazione tra applicativi, con l’obiettivo di assicurarne continuità operativa, affidabilità ed evoluzione nel tempo. Un ulteriore asse progettuale riguarda la fruizione mobile dei servizi, attraverso l’evoluzione delle attuali applicazioni web in applicazioni dedicate per gli smartphone, con l’obiettivo di rendere l’accesso ai servizi sanitari più semplice, diretto e immediato.

Marco Ciscato, presidente esecutivo di Maps Group, ha commentato: «Questo intervento conferma la nostra capacità di supportare concretamente l’evoluzione digitale della sanità pubblica, affiancando le amministrazioni in progetti che uniscono continuità, innovazione e impatto operativo. L’iniziativa rafforza ulteriormente il nostro posizionamento in un settore ad alta rilevanza strategica e con interessanti prospettive di sviluppo nel medio-lungo periodo».