Leonardo, per il 2026 attesi ordini per 25 mld e ricavi per 21 mld

Il cda ha approvato i risultati 2025 e la guidance 2026: proposto dividendo di 0,63 euro

Leonardo ha chiuso il 2025 con un utile netto rettificato di 1,015 miliardi di euro, in aumento del 18,6%, e un risultato netto totale di 1,33 miliardi, in aumento del 15,1%. Lo scrive il gruppo in una nota dopo che il cda ha approvato i risultati dello scorso esercizio, confermando gli altri numeri già diffusi a febbraio in sede preliminare.

I ricavi sono in crescita del 9,8% a 19,5 miliardi di euro e l’ebita è aumentato del 14,9% a 1,75 miliardi. Il free cash flow ha superato il miliardo di euro (1,011 miliardi) e l’indebitamento netto è sceso a 1 miliardo da 1,795 miliardi di fine 2024.

Il cda proporrà all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,63 euro per azione, in aumento del 21% rispetto al 2024.

Per quanto riguarda la Guidance 2026, Leonardo stima di raggiungere ordini per circa 25 miliardi di euro e ricavi per 21 miliardi di euro (19,5 mld lo scorso anno). L’ebita è atteso a 2,03 miliardi di euro (1,75 miliardi nel 2025). Il free cash flow operativo è atteso a 1,11 miliardi e l’indebitamento in ulteriore calo a 0,8 miliardi (da 1 mld di fine 2025)