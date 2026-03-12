Comparto socio-sanitario: stato di agitazione nell’area genovese

Stato di agitazione nel comparto socio-sanitario nell’area metropolitana genovese. Fp Cgil Genova, Uil Fpl Genova e Fials domani 13 marzo, alle 11.30, saranno ricevute dal Prefetto di Genova per l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione nei confronti di Regione Liguria, Aom (Azienda Ospedaliera Metropolitana) e Ats Liguria. “Lo stato di agitazione – scrivono le organizzazioni sindacali – si è reso necessario a causa dell’impossibilità di conoscere, analizzare, discutere e aprire un confronto e una contrattazione sui seguenti temi relativi al lavoro nelle aree sopra indicate, dopo la riforma della sanità”.

«I temi all’ordine del giorno riguardano la mobilità del personale, le strutture e il personale dell’Ats Liguria assegnato a Villa Scassi, i diritti mensa, l’orario di lavoro – spiegano Luca Infantino (Fp Cgil), Marco Vannucci (Uil Fpl) e Mario Iannuzzi (Fials) – Le notevoli differenze tra le condizioni di lavoro dei turnisti di Villa Scassi e di San Martino richiedono un’armonizzazione attraverso un nuovo accordo aziendale integrativo dell’ex Asl 3. Inoltre servono informazioni circa le risorse necessarie al mantenimento dell’indennità notturna, della reperibilità e delle indennità professionali di base, oltre a chiarimenti su problemi fiscali. Occorre armonizzazione l’applicazione di alcuni fondamentali istituti contrattuali che incidono in maniera profonda sulle condizioni non solo economiche del personale come buono pasto e articolazioni orarie che non costringano il personale a eccessivi turni di lavoro».