Chiavari, dal 17 marzo entrano in funzione le nuove ecoisole informatizzate

I nuovi cassonetti Aprica sono automatizzati e accessibili h24

Entreranno in funzione martedì 17 marzo le nuove ecoisole informatizzate di Chiavari, installate in viale Tito Groppo, piazza Castagnino, vico del Bastione, via Sant’Andrea di Rovereto, corso Buenos Aires, via Piacenza, via Risso e piazzale Rocca, dopo il completamento della fase di collaudo.

Distribuite in diversi punti strategici della città, le nuove ecoisole sono state pensate per rendere il conferimento dei rifiuti più semplice, efficiente e accessibile per i cittadini.

Ogni postazione è dotata di un sistema di conferimento automatizzato attivo 24 ore su 24, accessibile tramite tessera sanitaria (codice fiscale) oppure carta d’identità elettronica (Cie), che consente di smaltire le principali frazioni di rifiuto: carta e cartone, plastica e metalli, secco residuo e organico.

Le nuove strutture si distinguono anche per un design completamente rinnovato, sono state infatti inserite immagini dedicate ai luoghi simbolo di Chiavari. Un intervento pensato non solo per migliorare la funzionalità del servizio ma anche per contribuire al decoro urbano e alla valorizzazione del territorio.

«L’obiettivo è semplificare il conferimento dei rifiuti per i cittadini, rendendo il servizio più flessibile e accessibile in ogni momento della giornata, ma anche integrare la raccolta porta a porta. Queste nuove postazioni consentiranno, inoltre, di rispondere meglio all’aumento dei flussi turistici e contribuendo al mantenimento del decoro urbano. Dopo una prima fase di attivazione e monitoraggio del servizio, verrà inoltre ridefinito il perimetro del porta a porta in alcune zone della città, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il decoro urbano» dichiara il consigliere Emanuele Sanguineti.

L’utilizzo delle ecoisole è semplice e guidato dal sistema digitale presente sulla struttura. Per conferire i rifiuti è sufficiente premere il tasto “inizia” sullo schermo, e toccare il cerchio verde, quindi avvicinare la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica per il riconoscimento del codice a barre. Una volta effettuato l’accesso, l’utente dovrà premere il tasto fisico corrispondente alla frazione di rifiuto da conferire, situato appena sotto lo schermo.

Gli sportelli di conferimento si aprono e si chiudono automaticamente, consentendo di inserire i sacchetti nella sezione corretta. È importante utilizzare sacchetti di dimensioni compatibili con il vano di conferimento di 35 litri ed evitare l’introduzione di rifiuti troppo voluminosi. Il termine dell’operazione sarà segnalato da un messaggio sullo schermo e da un segnale acustico.

Per info e segnalazioni consultare il sito web apricaspa.it , App PULIamo o chiamare il numero verde 800 437678.