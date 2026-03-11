A Taggia tutti gli immobili di Arte Imperia sono stati liberati dall’amianto

Tutti gli immobili di proprietà di Arte Imperia nel Comune di Taggia sono ufficialmente stati liberati dall’amianto.

Sono terminati i lavori di riqualificazione dell’ultimo immobile di edilizia residenziale pubblica, sito in via Borghi 36, che aveva ancora questo materiale nel proprio tetto.

Questa mattina l’assessore regionale competente Marco Scajola, accompagnato dal sindaco Mario Conio e dall’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini, ha svolto un sopralluogo sul posto.

L’intervento, costato 190 mila euro, ha consentito la realizzazione di una nuova copertura e il risanamento delle facciate ammalorate dello stabile che ospita sei alloggi. In totale, dal 2018 a oggi, sono stati sei i cantieri di questo genere nel Comune di Taggia con un investimento complessivo di 1,4 milioni di euro e il coinvolgimento di 81 alloggi.

«Diamo una nuova, importante risposta in materia di edilizia residenziale pubblica – esordisce l’assessore regionale Marco Scajola − la conclusione di questo lavoro ha valenza doppia. Da un lato liberiamo una cittadina importante come Taggia da un materiale ormai superato, dall’altro valorizziamo ulteriormente lo straordinario lavoro realizzato da Regione Liguria e Arte Imperia in questi anni. Abbiamo riqualificato e ampliato il patrimonio dell’Azienda, dando una casa a chi non l’aveva e rendendone più accoglienti, efficienti e sicure tante altre. Nel solo Comune di Taggia abbiamo investito 1,4 milioni di euro dal 2018 a oggi rifacendo tetti, recuperando facciate e cambiando serramenti e caldaie su oltre 80 alloggi. L’obiettivo è quello di non fermarci e continuare a investire nell’interesse di coloro che sono già nostri assegnatari e di chi ha necessità di un’abitazione. A confermarlo sono i numeri: nel 2025 abbiamo investito, in totale, 10 milioni di euro per lavori su 150 alloggi, per il 2026 abbiamo già opere in cantiere per 6,5 milioni in programma»

«Grazie a questo intervento si è compiuto un importante passo avanti per una città sempre più attenta al benessere delle persone – sottolinea il sindaco di Taggia Mario Conio – la rimozione dell’amianto dai fabbricati di edilizia residenziale pubblica su tutto il territorio comunale è un risultato che non può che renderci orgogliosi del lavoro svolto negli ultimi anni su questo fronte. Un sentito ringraziamento a Regione Liguria e all’assessore Marco Scajola, per il finanziamento dell’opera attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027; ad Arte. Imperia e al suo Amministratore Unico Antonio Parolini per il cofinanziamento e l’impegno dimostrato».

«La rimozione dell’amianto e la successiva sostituzione delle coperture e delle strutture interessate sono operazioni fondamentali per garantire condizioni abitative più sicure e salubri per gli assegnatari – aggiunge l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini − Arte Imperia sta portando avanti un programma di interventi mirato non solo alla manutenzione straordinaria degli immobili, ma anche alla progressiva eliminazione di materiali potenzialmente pericolosi, come l’amianto, presenti negli edifici più datati. Si tratta di lavori che migliorano la qualità della vita degli abitanti e allo stesso tempo valorizzano il patrimonio pubblico. Continueremo a lavorare in questa direzione, in collaborazione con l’assessore regionale Marco Scajola e le amministrazioni locali, per programmare nuovi interventi e proseguire nell’opera di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sul territorio».