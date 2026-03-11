Nello spezzino previste 2.440 assunzioni a marzo e 6.750 fino a maggio

Secondo le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior le entrate programmate dalle imprese spezzine nel mese di marzo 2026 sono 2.440. Nello stesso mese, le previsioni occupazionali in Liguria si attestano sulle 12.300 unità, mentre a livello nazionale sono 479.000 i lavoratori ricercati dalle imprese a marzo. Nello spezzino sono 6.750 le entrate previste nel periodo marzo – maggio 2026.

Nel 17% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’83% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 73% nel settore dei servizi e per il 79% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 9% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (16%) e in 39 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Le entrate, per una quota pari al 22%, interesseranno giovani con meno di 30 anni e, per una quota pari al 32%, le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 5% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 54% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 56% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 25% del totale.

Nel mese di marzo le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (1.100), Commercio (250), Industrie meccaniche ed elettroniche (250), Servizi alle persone (170) e Costruzioni (160).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.