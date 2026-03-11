Nave Italia, il 16 marzo il primo incontro tra le 22 associazioni che parteciperanno alla campagna 2026

Si terrà lunedì 16 marzo negli spazi del Genova Blue District il primo incontro tra le 22 associazioni selezionate per partecipare alla campagna 2026 della Fondazione Tender to Nave Italia in partenza il 20 aprile da La Spezia.

Ad aprire i lavori sarà il professore Paolo Cornaglia Ferraris, direttore scientifico della Fondazione, che introdurrà il team di Fondazione Nave Italia e illustrerà il programma della giornata.

Quest’anno a bordo di Nave Italia saliranno ventidue realtà tra fondazioni, istituti scolastici, università, enti e associazioni, selezionate tra oltre cinquanta candidature, provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Marche, Lazio, Piemonte, Toscana, Val D’Aosta e Liguria. Tra queste si registra un significativo numero di nuove realtà che hanno scelto di candidarsi per la prima volta, segno di un interesse sempre più ampio nei confronti del progetto e del suo valore educativo e sociale.

Saranno sette i project manager coinvolti, chiamati a guidare i 22 progetti educativi scelti per salire a bordo del brigantino, che accoglierà circa 300 ragazzi e 100 accompagnatori, per un totale di oltre 400 partecipanti.

Nel corso della giornata, i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro per affrontare diverse tematiche, tra cui l’organizzazione dell’imbarco, la vita e le attività a bordo, la conoscenza dell’equipaggio e la gestione dei ruoli. Grazie al rinnovato accordo tra la Fondazione Tender To Nave Italia e il Mu.MA, anche per il 2026 le associazioni partecipanti, durante il loro percorso progettuale, avranno l’opportunità di visitare gratuitamente il Galata Museo del Mare, arricchendo così ulteriormente la loro esperienza formativa.

Nel corso della primavera e dell’estate, Nave Italia toccherà i principali porti italiani dal nord al sud: da Genova a Civitavecchia, da Livorno a Palermo, da La Spezia a Reggio Calabria, passando per La Maddalena, Gallipoli, Cagliari e tanti altri, ampliando ulteriormente la rete dei territori coinvolti nel progetto.

L’edizione 2026 di Nave Italia si conferma ancora una volta un’esperienza unica, un percorso strutturato e consolidato che ogni anno coinvolge centinaia di giovani e operatori, trasformando il mare in un potente strumento di inclusione, educazione e sviluppo personale, offrendo opportunità straordinarie a chi vive situazioni di disagio o disabilità.

Le fasi

Il Metodo Nave Italia si sviluppa attraverso tre fasi principali che accompagnano l’intero percorso educativo. Si comincia con la Fase 1, quella di preparazione, durante la quale vengono definiti obiettivi e attività in base alle esigenze e alle caratteristiche dei partecipanti.

A questa segue la Fase 2, il cuore dell’esperienza: la vita di bordo, le attività condivise e il lavoro di squadra diventano strumenti concreti per stimolare autonomia, senso di responsabilità e crescita personale.

Il percorso si conclude con la Fase 3 dedicata all’analisi dei risultati raggiunti, alla valorizzazione e al consolidamento delle competenze acquisite, affinché possano essere portate e applicate anche nella vita quotidiana dei partecipanti.