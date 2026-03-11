Liguri in Borsa: vendite su Leonardo, acquisti su Circle

Come hanno aperto e chiuso in Borsa i titoli liguri o di interesse per la Liguria

Prevalgono le vendite tra i titoli in Borsa di aziende liguri o di interesse per la Liguria.

Da rilevare il calo di Leonardo (-3,23%) che comunque resta sopra i 60 euro ad azione.

Tra i titoli in positivo spiccano Circle (+4,43%), Aedes (+3,10%) ed EdgeLab (+3,09%).

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0864 +3,10% 0,0838
Bper Banca 11,27 -0,18% 11,21
Centrale del Latte d’Italia 4,40 +0% 4,50
Circle 9,90 +4,43% 9,96
EdgeLab 5,34 +3,09% 5,26
EdiliziAcrobatica 4,31 -2,05% 4,44
Erg 24,70 +0,08% 24,78
Fincantieri 13,70 -2,56% 14,06
Iren 2,57 -1,98% 2,6162
Leonardo 60,44 -3,23% 62,30
Maps 2,38 -0,83% 2,33
Orsero 18,82 -1,16% 19,00
Racing Force 4,81 -0,62% 4,81
Redelfi 10,86 -0,55% 10,90
Rt&L 3,975 +0% 3,975
Sanlorenzo 30,65 +0,33% 31,00