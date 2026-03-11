Liguri in Borsa: vendite su Leonardo, acquisti su Circle

Prevalgono le vendite tra i titoli in Borsa di aziende liguri o di interesse per la Liguria.
Da rilevare il calo di Leonardo (-3,23%) che comunque resta sopra i 60 euro ad azione.
Tra i titoli in positivo spiccano Circle (+4,43%), Aedes (+3,10%) ed EdgeLab (+3,09%).
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0864
|+3,10%
|0,0838
|Bper Banca
|11,27
|-0,18%
|11,21
|Centrale del Latte d’Italia
|4,40
|+0%
|4,50
|Circle
|9,90
|+4,43%
|9,96
|EdgeLab
|5,34
|+3,09%
|5,26
|EdiliziAcrobatica
|4,31
|-2,05%
|4,44
|Erg
|24,70
|+0,08%
|24,78
|Fincantieri
|13,70
|-2,56%
|14,06
|Gismondi 1754
|Iren
|2,57
|-1,98%
|2,6162
|Leonardo
|60,44
|-3,23%
|62,30
|Maps
|2,38
|-0,83%
|2,33
|Orsero
|18,82
|-1,16%
|19,00
|Racing Force
|4,81
|-0,62%
|4,81
|Redelfi
|10,86
|-0,55%
|10,90
|Rt&L
|3,975
|+0%
|3,975
|Sanlorenzo
|30,65
|+0,33%
|31,00