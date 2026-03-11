Leonardo rifinanzia parte del proprio debito: sottoscritto un nuovo Term Loan ESG-linked

Leonardo ha sottoscritto una nuova linea di credito Term Loan – Esg linked con un pool di banche internazionali e nazionali. Il Term Loan sottoscritto, pari a 600 milioni di euro, ha una durata di 5 anni. Il piano di rimborso prevede un preammortamento di due anni e pagamenti in quote costanti a partire dal terzo anno, con scadenza finale nel 2031.

La nuova linea di credito è finalizzata a rifinanziare il debito di Leonardo, giunto a naturale scadenza e rimborsato nel mese di gennaio 2026, e consentirà di far fronte alle esigenze, ordinarie e straordinarie, di liquidità del Gruppo dei prossimi mesi lasciando inalterata la disponibilità di linee di credito a breve termine. Il Term Loan ha registrato una oversubscription pari a 2 volte.

Le condizioni economiche negoziate valorizzano il riconoscimento del merito di credito del Gruppo da parte delle Agenzie di Rating e riflettono l’interesse crescente del comparto bancario per Leonardo, percepito oggi come player leader nell’AD&S Europeo. In linea con la strategia di sostenibilità e con il primo Piano di Transizione del Gruppo, nonché con il sistema di incentivazione di Leonardo, la linea di credito integra obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

«In coerenza con la nostra strategia finanziaria, la sottoscrizione del nuovo Term Loan ci consente di far fronte ai prossimi impegni finanziari del Gruppo, mantenendo inalterata la disponibilità delle linee di credito a supporto del working capital. L’ampia adesione da parte delle banche è una conferma del positivo apprezzamento per la strategia industriale del Gruppo. Inoltre, la conferma degli indicatori ESG, in continuità con gli altri strumenti finanziari sottoscritti negli ultimi anni, rafforza il nostro impegno per la sostenibilità e la sua piena integrazione nel business», ha commentato Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale.

L’inclusione di tali parametri contribuisce ad inserire il Term Loan nel quadro delle fonti di finanziamento sostenibili di Leonardo, che oggi rappresentano circa l’80% delle fonti complessivamente disponibili.

Le banche che hanno sottoscritto il Term Loan sono: Mandated Lead Arrangers e Bookrunners: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Milan Branch, Banco Bpm, Banco Santander, Milan Branch, Bnp Paribas, Italian Branch / Banca Nazionale del Lavoro, Bper Banca, CaixaBank, Succursale in Italia, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale di Milano, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank – Milan Branch, Deutsche Bank Luxembourg, Intesa Sanpaolo, Société Générale – Milan Branch and UniCredit. Credit Agricole e Bnp Paribas hanno svolto il ruolo di ESG Coordinators. Unicredit ha assunto il ruolo di Documentation Agent e di Facility Agent.

Ai fini dell’operazione, Leonardo è stato assistito da Chiomenti e il pool di banche da Clifford Chance quali consulenti legali.