Intelligence e sovranità digitale nel XXI secolo: a Genova la presentazione del libro di Mario Caligiuri

Comprendere come i dati, le tecnologie digitali e l’analisi delle informazioni stiano trasformando economia, sicurezza e geopolitica è oggi una delle sfide centrali per istituzioni e imprese. A questi temi è dedicato l’incontro “Intelligence e sovranità digitale nel XXI secolo”, in programma giovedì 19 marzo 2026 presso la sede della Camera di Commercio di Genova nel Salone del Consiglio.

Al centro dell’iniziativa vi sarà la presentazione del volume “Intelligence” di Mario Caligiuri, pubblicato da Treccani, che offrirà lo spunto per un confronto tra esperti, istituzioni e mondo produttivo sui cambiamenti in corso nello scenario internazionale.

Il libro: capire l’intelligence nel mondo contemporaneo

Il volume propone una riflessione sul ruolo dell’intelligence nel mondo contemporaneo, intesa non solo come attività legata ai servizi segreti, ma come processo di raccolta, analisi e utilizzo delle informazioni necessario per prendere decisioni consapevoli.

Nel libro Caligiuri sottolinea come l’intelligence rappresenti oggi una necessità sociale, utile per affrontare fenomeni come la disinformazione, la competizione globale tra imprese e la tutela della sicurezza e della democrazia degli Stati.

In un contesto dominato dalla digitalizzazione e dall’enorme quantità di dati disponibili, l’autore evidenzia come la capacità di interpretare le informazioni sia diventata una competenza strategica non solo per le istituzioni, ma anche per il sistema economico e per la formazione delle future classi dirigenti.

Dati, tecnologia e sovranità digitale

Proprio da queste riflessioni prende avvio l’incontro promosso dalla Camera di commercio, che intende approfondire il rapporto tra intelligence, trasformazione digitale e sovranità tecnologica.

Nel nuovo scenario globale, infatti, il controllo delle infrastrutture digitali, la gestione dei dati e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sono elementi sempre più determinanti per la competitività economica e la sicurezza dei Paesi.

Il dibattito metterà quindi in luce come la dimensione dell’intelligence stia evolvendo insieme alle tecnologie digitali e come questa evoluzione coinvolga direttamente anche il mondo delle imprese, chiamate a confrontarsi con nuovi rischi ma anche con nuove opportunità.

Un momento di confronto tra istituzioni, ricerca e imprese

L’incontro rappresenterà un’occasione di dialogo tra studiosi, rappresentanti istituzionali ed esperti del settore, con l’obiettivo di offrire strumenti di interpretazione utili per comprendere i cambiamenti in atto.

La presentazione del volume diventerà così il punto di partenza per una riflessione più ampia sul futuro dell’economia dei dati, sulla sicurezza delle infrastrutture digitali e sul ruolo dell’intelligence come strumento di conoscenza e supporto alle decisioni nel XXI secolo.

Un tema che riguarda non soltanto la dimensione geopolitica, ma anche la capacità dei territori e delle imprese di affrontare con consapevolezza le sfide della trasformazione digitale.