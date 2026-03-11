Dal 13 al 15 marzo un anticipo di primavera con Savona in Fiore

Dal 13 al 15 marzo si terrà l’undicesima edizione di Savona in Fiore che trasformerà corso Italia, piazza Sisto IV e via Manzoni in un percorso sensoriale unico, grazie alla partecipazione di florovivaisti provenienti da tutta Italia.

Durante la manifestazione, organizzata da Fiva Confcommercio in collaborazione con il Comune di Savona, i visitatori potranno ammirare e acquistare rarità botaniche come le affascinanti piante carnivore e le eteree Tillandsie (piante d’aria), oltre a una vastissima collezione di piante grasse e una preziosa esposizione di bonsai.

«Un weekend colorato per grandi e piccini, all’insegna dei profumi e delle emozioni che la natura sa donarci non solo nei grandi spazi aperti, ma anche decidendo di portare a casa con sè un vaso, un fiore, una pianta che ne trasporti la meraviglia nelle nostre case. Savona In Fiore è una grande festa di Primavera – spiega Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore al Commercio e alle Manifestazioni -. Sempre più l’obiettivo è comunicare la città in maniera forte e coerente rafforzando gli eventi di qualità che vengono proposti».

Il programma

Non mancherà il legame con il territorio: protagonista assoluto sarà il chinotto, affiancato da un’ampia varietà di agrumi e piante aromatiche. Per chi desidera rinnovare il giardino o il balcone, l’offerta spazierà dalle classiche camelie e gerani fino a un’esplosione di viole, primule, rose e un esclusivo banco di bulbi e rizomi direttamente dall’Olanda.

La manifestazione non è solo fiori; gli espositori presenteranno prodotti artigianali legati al mondo green e all’eccellenza manuale. Qualche esempio? Accessori bio: rose stabilizzate, foulard in fibra di bambù e prodotti in sughero, artigianato artistico: cactus in stoffa e taglieri in legno d’ulivo; tradizione e casa: articoli da giardino e gli immancabili mortai per il pesto.

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli. Piazza Sisto IV si animerà con laboratori creativi, truccabimbi e la distribuzione di palloncini a forma di fiore, per avvicinare anche i bambini al rispetto della natura attraverso il gioco.

Info utili

Savona in Fiore 13-14- 15 Marzo

Ubicazione Corso Italia, Piazza Sisto IV, Via Manzoni

Orario dalle ore 9,00 alle ore 20,30

Ingresso gratuito