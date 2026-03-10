Nasce VitalMatch, il nuovo programma di accelerazione su sport & wellness

VitalMatch, l’acceleratore dedicato alle startup che sviluppano soluzioni negli ambiti dello sport e wellness, apre la sua call per startup, con l’obiettivo di individuare e sostenere nuove realtà capaci di migliorare le performance degli atleti, arricchire l’esperienza dei fan e, sempre di più, favorire il benessere delle persone nella vita di tutti i giorni.

Il programma nasce da un’iniziativa di Cdp Venture Capital, con il supporto operativo di Startupbootcamp e Wylab, e il sostegno di partner di primo piano: Fondazione Compagnia di San Paolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center come ecosystem partner, Lottomatica Sport come corporate partner e Juventus Football Club come sport e hosting partner. VitalMatch Accelerator è parte della Rete Nazionale Acceleratori Cdp Venture Capital, un network presente su tutto il territorio nazionale per favorire la crescita di startup innovative nei settori a più alto potenziale.

Dopo tre percorsi annuali di accelerazione svolti a Roma con il nome WeSportUp, il programma evolve, cambia denominazione e si trasferisce a Torino, trovando casa presso l’Allianz Stadium. Il Club bianconero conferma e rafforza così il proprio coinvolgimento nel supporto all’accelerazione di imprese tecnologiche innovative ad alto impatto sul business sportivo, consolidando il proprio ruolo di Sport Partner e assumendo anche quello di Host del programma. Inoltre, Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all’innovazione di frontiera, partecipa a VitalMatch in qualità di ecosystem partner, contribuendo alla crescita delle startup attraverso l’accesso al proprio network industriale e finanziario e il trasferimento di competenze specialistiche, maturate anche in qualità di partner in diversi progetti di ricerca applicata multidisciplinare orientati a promuovere lo sport come leva di benessere fisico e mentale e di inclusione.

VitalMatch avrà un focus specifico sulle soluzioni per il benessere, la salute, la longevità a sottolineare il ruolo dello sport come strumento trasversale di miglioramento della nostra società.

Il target si indirizzerà su startup più evolute, in fase seed o pre Series A, che hanno già ottenuto una prima validazione dal mercato e cercano un’accelerazione verso la crescita. Il programma infatti mirerà a selezionare 5 startup, che riceveranno un investimento compreso tra 150.000 e 400.000 euro e un programma di accelerazione di 13 settimane (da aprile a giugno 2026), in modalità ibrida (sessioni online e attività in presenza a Torino). Infine, un nuovo gruppo di partner di altissimo livello garantirà la giusta spinta di accelerazione alle startup del quarto batch.

Durante il percorso, le startup selezionate beneficeranno del supporto di mentor, investitori e professionisti del settore, oltre a sessioni di supporto individuali e attività di business development e fundraising coadiuvate dai partner dell’ecosistema. Il programma si concluderà con il Demo Day, previsto per settembre 2026, che si terrà a Torino.

Le startup interessate possono candidarsi fino al 3 aprile 2026 sul sito www.vitalmatchaccelerator.it

«Wellness e salute occupano uno spazio sempre più centrale nella vita delle persone: di conseguenza, anche lo sport ha guadagnato un ruolo di primo piano nella quotidianità, portando con sé una domanda crescente di strumenti e soluzioni capaci di arricchirne l’esperienza – che si tratti di pratica amatoriale, professionistica o semplicemente del piacere di viverlo da spettatore – ha dichiarato Stefano Molino, responsabile del Fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital -. Il percorso che ci ha condotti al lancio di questo batch di VitalMatch è stato ricco e stimolante, e i risultati ci rendono orgogliosi. Siamo convinti che le soluzioni nate da questo processo possano incidere in modo concreto e tangibile sulla vita delle persone».

«Il programma VitalMatch rappresenta un tassello importante della strategia promossa dalla nostra Fondazione per generare sviluppo e consolidare l’ecosistema dell’innovazione torinese. Nel solco del Piano Strategico 2025-2028 e delle Linee Programmatiche per il 2026, abbiamo consolidato una visione programmatica di intervento con un perimetro sempre più ampio in ambito ‘health’: un approccio che integra la prevenzione, lo sport e la longevità in una visione di benessere della persona a 360 gradi – così il segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi -. L’arrivo di questo acceleratore a Torino amplia ulteriormente il perimetro della Piattaforma Acceleratori della Fondazione e rappresenta un esempio concreto del mosaico di iniziative che promuoviamo a sostegno del territorio».

«Intesa Sanpaolo Innovation Center è un partner strategico a supporto della competitività dei territori, da sempre impegnato in progetti per lo sviluppo di ecosistemi dell’innovazione di respiro internazionale, capaci di generare nuova imprenditorialità, competenze qualificate e occupazione di qualità – afferma Viviana Bacigalupo, direttrice generale Intesa Sanpaolo Innovation Center -. La partecipazione a VitalMatch si inserisce tra le iniziative con cui il nostro Gruppo sostiene l’imprenditorialità in settori ad alto potenziale come salute, benessere e sport. Con questo programma intendiamo accompagnare startup promettenti e contribuire alla crescita di un tessuto imprenditoriale dinamico e resiliente, capace di generare valore nel tempo e sviluppare soluzioni innovative per la salute e il miglioramento degli stili di vita».

«Con questo nuovo ciclo di accelerazione – ha commentato Federico Smanio, ceo di Wylab e program director di VitalMatch – continuiamo un percorso che, nei primi tre batch, ha visto 26 startup accelerate, oltre 2 milioni di euro investiti direttamente da WeSportUp e quasi 8 milioni raccolti autonomamente dalle startup a valle del programma. La nostra ambizione è rafforzare ulteriormente il ruolo dell’acceleratore come punto di riferimento per l’innovazione nello sport e nel benessere, sostenendo l’ecosistema italiano delle startup sportive con impatto sulla società e la qualità della vita. Lo facciamo attraverso capitali più importanti e un modello di accelerazione su misura improntato allo sviluppo del business».

«Cerchiamo imprenditori, non semplici candidature: persone che scelgono di prendersi la responsabilità di cambiare la vita degli altri, partendo da qualcosa di profondamente umano – dichiara Nazzareno Mengoni, founder Startupbootcamp Italy & Global Partner – Perché sport & wellness sono parte di un concetto health a 360 gradi, inoltre non sono solo mercati in crescita, sono anche energia ritrovata, salute preservata, qualità della vita che torna a contare in un mondo sempre più veloce. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, stanno arrivando capitali importanti: ma la vera differenza la faranno i founder capaci di trasformare questa spinta in soluzioni che funzionano davvero. Con VitalMatch, in qualità di Founder di Startupbootcamp, vogliamo guidare un percorso di sviluppo in cui l’innovazione diventa concreta e le startup sono linfa vitale: mettiamo attorno alle persone giuste le professionalità nel momento giusto, per farle crescere più in fretta e più lontano. Torino è il luogo ideale per farlo: una città che non ti distrae, ti allena, dà sostanza, ti chiede disciplina, ti spinge a costruire. E quando costruisci con cuore e metodo, i risultati arrivano, e soprattutto restano».

«Juventus è stata accanto a WeSportUp sin dai suoi inizi, e questa collaborazione ha rappresentato per il Club un’importante opportunità per conoscere da vicino e connettersi con l’ecosistema dell’innovazione sportiva italiana – ha dichiarato Carolina Chiappero, Innovation Manager, Juventus Football Club -. Accogliere oggi l’evoluzione di quell’iniziativa, che diventa VitalMatch, è per noi una naturale prosecuzione di un percorso che conferma il nostro impegno strutturato nell’innovazione. Ospitare un programma di accelerazione all’Allianz Stadium non significa semplicemente mettere a disposizione spazi: significa creare prossimità, favorire contaminazione, accogliere energia imprenditoriale e condividere lo spirito di un luogo che, per definizione, rappresenta crescita, ambizione e passione. VitalMatch è a tutti gli effetti un Ally della nostra Forward Squad, e per questo non poteva che scendere in campo insieme a noi».