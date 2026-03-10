Riviera savonese, accordo tra alberghi e stabilimenti balneari

È stato sottoscritto ieri l’Accordo quadro provinciale per l’integrazione dell’offerta turistica tra settore balneare e ricettivo, promosso congiuntamente da Sib Fipe Confcommercio Savona, Consorzio Obiettivo Spiagge, Unione Provinciale Albergatori di Savona e Federalberghi Savona.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le diverse componenti del sistema turistico costiero della provincia, in una fase in cui il settore è chiamato ad affrontare importanti cambiamenti normativi e di mercato, anche alla luce dell’evoluzione del quadro europeo relativo alle concessioni demaniali marittime.

L’accordo intende favorire una maggiore integrazione tra l’offerta balneare e quella ricettiva, promuovendo modelli di collaborazione capaci di valorizzare in modo più efficace la destinazione turistica nel suo complesso e di migliorare i servizi offerti agli ospiti.

Tra gli obiettivi principali del documento figurano:

•⁠ ⁠lo sviluppo di forme di collaborazione tra strutture ricettive e stabilimenti balneari;

•⁠ ⁠la creazione di prodotti turistici integrati che uniscano ospitalità, servizi di spiaggia ed esperienze sul territorio;

•⁠ ⁠la promozione di iniziative comuni di valorizzazione e promozione della destinazione;

•⁠ ⁠la definizione di uno strumento condiviso di riferimento per favorire iniziative e accordi a livello locale.

L’Accordo Quadro ha natura programmatica e rappresenta una base di lavoro per avviare, nei diversi territori della provincia, iniziative di collaborazione tra operatori del comparto ricettivo e balneare, anche attraverso specifiche intese o progetti sviluppati a livello comunale o comprensoriale.

“Il futuro della Riviera savonese è in una filiera turistica più unita – dichiara Andrea Valle, presidente di Federalberghi Savona – Questo accordo va esattamente in questa direzione, perché crea le condizioni per una collaborazione più stretta tra ricettivo, balneare e territorio, rafforzando l’attrattività complessiva della destinazione.”

“L’integrazione tra offerta balneare e ricettiva è un elemento fondamentale per la qualità complessiva della destinazione – aggiunge Stefania Piccardo, presidente dell’Unione Povinciale Albergatori di Savona – Questo accordo offre un quadro di riferimento utile per sviluppare progetti concreti di collaborazione nei diversi territori della provincia e per valorizzare in modo sempre più efficace il nostro patrimonio turistico. È un esempio concreto di come la provincia di Savona sappia lavorare insieme e fare sistema per dare un prodotto di qualità ai nostri turisti”.

“L’accordo è motivo di grande soddisfazione – sottolinea Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona –, perchè il protocollo va a rafforzare la proposta turistica della nostra Riviera. Il fatto di poter legare accoglienza e ricettività al posto al mare è un valore aggiunto, una motivazione importante per far sì che, chi viene in Riviera, abbia la certezza di trovare servizi e un’accoglienza di qualità. Potendo contare su questi requisiti, i nostri borghi sono villaggi all’aria aperta e offrono servizi che i nostri competitor non hanno, e che invece possono far la differenza, sono la nostra carta in più. Inoltre, avere il posto negli stabilimenti balneari, è quello che i turisti chiedono non appena raggiungono la Riviera”.