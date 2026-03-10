Sanlorenzo: utile netto a 107,4 mln, cda propone dividendo di 1,05 euro

Il consiglio di amministrazione di Sanlorenzo ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Come anticipato dai risultati preliminari, l’anno si è chiuso con ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht per 960,4 milioni (+3,2% annuo) e un ebitda pari a 180,6 milioni (+2,4%), con un margine del 18,8% sui ricavi netti nuovo. L’utile netto è di 107,4 milioni (+4,2%), con una marginalità a doppia cifra (11,2%) sui ricavi.

Il board ha deliberato di proporre un dividendo di 1,05 euro per azione, con un payout del 34,6%, in aumento in linea con la crescita dell’utile netto.

La raccolta ordini ha raggiunto i 943,1 milioni di euro (+130 milioni rispetto all’esercizio precedente, +16%) sostenuta dal successo dei nuovi modelli presentati, dalla perdurante desiderabilità del brand e dal rafforzamento della distribuzione in Med, Apac e Us. Il Q4 2025 segna il sesto trimestre consecutivo di crescita della raccolta ordini, con 253 milioni di nuovi ordini in Q4 (+10,1% YoY). Portafoglio ordini robusto, con backlog lordo pari a 1,96 miliardi (+0,7%). L’88% degli ordini è già venduto a clienti finali, a conferma dell’elevata qualità e del modello basato sulla scarsità di volumi.

L’assemblea è stata convocata per il prossimo 24 aprile (in prima convocazione).

Massimo Perotti, presidente esecutivo, ha commentato: “I risultati consuntivi del FY 2025, perfettamente in linea con i dati preliminari, confermano un andamento positivo che riflette la forza di un brand profondamente desiderato dai connoisseurs e di una strategia di execution sempre coerente con la nostra visione. Anche in uno scenario globale influenzato da molteplici fattori esterni di instabilità, ultimo fra tutti la situazione geopolitica in Medio Oriente, Sanlorenzo continua a distinguersi per posizionamento, innovazione e produzioni limitate. Possiamo contare su un Backlog solido, superiore a 1 miliardo di Euro su base netta, composto da ordini di elevata qualità che riflettono il rapporto privilegiato che coltiviamo con un club globale ed in crescita di armatori sofisticati. Il rafforzamento della nostra rete di distribuzione diretta con Simpson Marine in APAC e Sanlorenzo Med in Europa sta dando i suoi frutti, in termini finanziari e commerciali, vista la maggior vicinanza ai nostri clienti. Al tempo stesso, il nostro footprint commerciale diretto, dalla Florida a Hong Kong, da Cannes a Sydney, unitamente alla scarsa disponibilità dei nostri pezzi unici, ci consente di rispondere con prontezza all’evoluzione della domanda nelle diverse aree geografiche, evitando i rischi di disallineamento tra sell-in e sell-out tipici dei modelli distributivi basati su stock dealer. Per quanto riguarda il Medio Oriente, la nostra esposizione diretta è limitata, intorno al 7% dei ricavi. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione geopolitica ed è opportuno ricordare che molti dei nostri clienti mediorientali utilizzano i propri yacht prevalentemente nel Mediterraneo. Continuiamo a considerare la regione un mercato interessante per la crescita nel lungo periodo. Con riferimento all’integrazione di Nautor Swan, ricordiamo di aver raggiunto una redditività positiva, anche a livello di risultato netto, già nel primo anno di consolidamento. Le iniziative operative procedono secondo i piani, le azioni di efficientamento avanzano e lo sviluppo del business accelera, attendendoci dalle nuove linee un contribuito positivo nei prossimi anni, sia in termini di ricavi aggiuntivi sia in termini di mix di marginalità. Entriamo nel 2026 con un inizio promettente, nell’attesa di presentare il nostro nuovo Business Plan l’8 maggio, insieme ai risultati del Q1 2026, a Casa Sanlorenzo a Venezia in occasione della 61ª Biennale d’Arte”.