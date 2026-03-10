Intelligenza artificiale e manifattura: il 12 marzo a Genova l’evento del progetto LigurIA

Prosegue il percorso del progetto LigurIA – L’Intelligenza Artificiale per l’Innovazione delle Imprese, con un nuovo appuntamento dedicato alle prospettive e alle applicazioni dell’IA nel settore manifatturiero. Il 12 marzo 2026, a partire dalle ore 9.30, il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà l’evento “L’IA nell’industria, in Liguria e in Italia”, promosso dal Digital Innovation Hub Liguria in collaborazione con il sistema camerale e il Cluster Fabbrica Intelligente e con il patrocinio della Camera di Commercio di Genova.

L’iniziativa rappresenta un momento di sintesi e rilancio dopo il primo anno di attività del progetto, nato con l’obiettivo di accompagnare il tessuto produttivo ligure nella transizione digitale e nella conoscenza delle tecnologie emergenti legate all’intelligenza artificiale.

Nel corso della mattinata verrà proposta una riflessione strategica sulle prospettive dell’industria nel 2026, con particolare attenzione alle piattaforme tecnologiche, alle filiere produttive, al capitale umano e al ruolo dell’innovazione nei modelli industriali. Saranno inoltre presentati i risultati delle attività svolte nel primo anno del progetto LigurIA, insieme al programma di incontri e iniziative previsto per la nuova fase.

Il convegno entrerà poi nel merito delle roadmap tecnologiche del manifatturiero nell’era dell’intelligenza artificiale, analizzando le principali traiettorie di sviluppo e le modalità di applicazione concreta nelle imprese, con particolare attenzione ai temi delle competenze, dei processi produttivi e della collaborazione tra università e sistema industriale.

Nel pomeriggio spazio invece alle esperienze sul campo, con la presentazione di soluzioni e casi reali di utilizzo dell’IA nel settore industriale, raccolti grazie alle attività di mappatura del progetto. Le testimonianze provenienti dal territorio offriranno uno sguardo sulle applicazioni già in corso e sulle opportunità di sviluppo per le imprese liguri.

Il progetto LigurIA nasce proprio con l’intento di creare un ecosistema di competenze e relazioni tra imprenditori, manager, ricercatori e istituzioni, favorendo la diffusione della conoscenza dell’intelligenza artificiale e il suo impiego nei modelli di business delle aziende. Attraverso incontri, attività di networking e strumenti di analisi della maturità digitale, l’iniziativa punta a sostenere l’innovazione e la competitività del sistema produttivo regionale.

La partecipazione all’evento è gratuita, con registrazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili a questo link.

Qui il programma completo della giornata.