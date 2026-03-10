Giornata mondiale del rene, il Gaslini organizza due eventi di informazione e screening il 12 marzo

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, che si celebra il 12 marzo, la Nefrologia e Trapianto Rene dell’Irccs Istituto Giannina Gaslini, guidata da Enrico Verrina, parteciperà alle iniziative di sensibilizzazione promosse a Genova insieme alla nefrologia dell’Ospedale Policlinico San Martino.

L’obiettivo della giornata è promuovere la prevenzione e aumentare la consapevolezza sull’importanza della salute renale, a partire dall’infanzia e dall’adolescenza.

«La nefrologia pediatrica richiede un approccio altamente specialistico e multidisciplinare, capace di seguire i pazienti lungo tutto il percorso di cura, dalla diagnosi fino alle terapie più avanzate, inclusa la dialisi e il trapianto renale − spiega Enrico Verrina, direttore della Nefrologia e Trapianto Rene del Gaslini − molte malattie renali possono evolvere silenziosamente per anni. Per questo prevenzione e diagnosi precoce sono fondamentali, soprattutto nei bambini. La partecipazione alla Giornata Mondiale del Rene rappresenta un’occasione importante per avvicinare la medicina alla popolazione, promuovere la cultura della prevenzione e ricordare quanto sia importante prendersi cura dei propri reni fin da piccoli».

Le iniziative a Genova

Durante la giornata saranno organizzate attività di informazione, prevenzione e screening rivolte alla popolazione.

Expo – Mandraccio (Genova) Ore 9 – 17

Medici e infermieri saranno presenti con stand informativi dove sarà possibile effettuare gratuitamente:

misurazione della pressione arteriosa

esame delle urine

ecografia renale point-of-care (POCUS)

L’iniziativa è organizzata insieme alla nefrologia dell’Ospedale San Martino con la partecipazione del dottor Giorgio Piaggio nefrologo della U.O.C. di Nefrologia e Trapianto Rene del Gaslini, che affiancherà i colleghi del San Martino: la professoressa Francesca Viazzi, direttrice della Clinica Nefrologica, Dialisi e Trapianto del San Martino e il professor Pasquale Esposito, dirigente medico della Clinica Nefrologica, Dialisi e Trapianto del San Martino.

Istituto Comprensivo Sturla, Genova Quarto, ore 9 – 12

Parallelamente verrà realizzata un’attività educativa e di prevenzione dedicata agli studenti, gestita dal dottor Edoardo La Porta, nefrologo del Gaslini e coordinatore dell’iniziativa, che prevede incontri informativi sulla salute dei reni e screening di pressione arteriosa ed esame urine. «Portare la prevenzione nelle scuole significa parlare direttamente ai ragazzi di salute e stili di vita, in un’età in cui si costruiscono abitudini che possono influenzare il benessere futuro. La Giornata Mondiale del Rene è un’occasione preziosa per avvicinare i giovani e le famiglie alla cultura della prevenzione e ricordare che molte malattie renali possono essere individuate precocemente con controlli semplici», sottolinea Edoardo La Porta.

La nefrologia pediatrica del Gaslini

La Nefrologia e Trapianto Rene del Gaslini rappresenta uno dei principali centri italiani e internazionali dedicati alla diagnosi e cura delle malattie renali dell’età pediatrica.

Centro di riferimento regionale e membro della rete europea ERKNet (European Reference Network for Rare Kidney Diseases), il reparto offre un approccio multidisciplinare e altamente specializzato per la gestione delle nefropatie rare e complesse.

Ogni anno il centro gestisce oltre 1000 ricoveri, più di 4000 accessi ambulatoriali, inclusi pazienti in dialisi e circa 50 biopsie renali pediatriche. L’attività clinica copre l’intero spettro delle patologie nefrologiche pediatriche: dalle glomerulonefriti immunomediate alle malattie genetiche del rene, dalle tubulopatie e malformazioni delle vie urinarie fino alla sindrome emolitico-uremica, alla nefrolitiasi, all’ipertensione arteriosa e alla malattia renale cronica.

Il centro è inoltre punto di riferimento per dialisi pediatrica e terapie extracorporee avanzate, disponibili 24 ore su 24, preparazione e follow-up del trapianto renale pediatrico, medicina di precisione, con diagnostica genetica e molecolare avanzata.

Accanto all’attività clinica, la struttura è fortemente impegnata nella ricerca scientifica, con oltre 40 pubblicazioni indicizzate nel 2025 e numerosi progetti nazionali e internazionali, anche grazie alla collaborazione con il laboratorio di nefrologia sperimentale.