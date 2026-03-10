Fillea Cgil: William Amoretti segretario generale a Savona e Letizia Vacca a Imperia

Cambio ai vertici del sindacato degli edili Cgil di Savona e Imperia. Ieri le rispettive assemblee generali delle due categorie hanno eletto i nuovi segretari generali: William Amoretti è il nuovo segretario generale Fillea Cgil Savona, Letizia Vacca è la nuova segretaria generale Fillea Cgil Imperia. Le elezioni sono avvenute nel tardo pomeriggio di ieri presso Palazzo Oddo ad Albenga.

Cambio della guardia per la Fillea Cgil di Imperia che per la prima volta nella storia della categoria ha eletto una donna ai suoi vertici: è Letizia Vacca che prende il posto di Amoretti. Dal maggio 2025 Letizia Vacca viene distaccata in sindacato da una azienda del settore edile della provincia di Ventimiglia. Nel suo intervento la neo eletta ha auspicato di poter portare avanti quanto fatto in questi anni per la categoria e ha sottolineato come “sia molto importante, per un settore frammentato come il nostro, parlare direttamente e costantemente con i lavoratori. Bisogna essere presenti nei cantieri e avere un rapporto diretto con lavoratrici e lavoratori”.

A lasciare l’imperiese per un nuovo incarico è William Amoretti, eletto segretario generale della categoria degli edili del savonese. Amoretti ha preso il posto di Michele Bello al quale vanno i ringraziamenti di tutto il sindacato per l’attività svolta in questi anni. Amoretti era stato eletto una prima volta segretario generale Fillea Imperia nel Congresso del 2018, carica che gli era stata riconferma nel dicembre del 2022.

Amoretti, segretario con una lunga esperienza nel settore della sicurezza, tematica fondamentale per i lavoratori dell’edilizia ha commentato: “Questo nuovo incarico mi riempie di orgoglio ma anche di responsabilità. Il savonese è un territorio complesso e composito, anche nel settore delle costruzioni e dell’edilizia, e grazie all’azione sindacale si possono migliorare le condizioni di chi lavora”.

Alle due elezioni hanno partecipato il segretario generale Fillea Cgil Antonio Di Franco, il segretario organizzativo Fillea Cgil Maurizio Maurizi, il segretario Cgil Liguria Fabio Marante, i segretari generali Cgil Savona e Imperia Andrea Pasa e Tiziano Tomatis.