Economia circolare, 17 marzo: al via il percorso formativo per imprese e pa in Liguria

Entra nel vivo il supporto alle realtà liguri che puntano sulla sostenibilità. Sono già disponibili i posti per il percorso di formazione gratuita targato Ce Prince (Central Europe Green PRocurement and Innovation Network for Circular Economy).

L’iniziativa si propone come un supporto tecnico e operativo che la Regione Liguria, insieme alle Camere di commercio di Genova e Riviere di Liguria, ha messo a punto per aiutare aziende e uffici pubblici a districarsi tra i nuovi obblighi e le opportunità dell’economia circolare. Un percorso che prenderà il via ufficialmente martedì 17 marzo 2026, con la prima delle sei tappe in programma. Cinque incontri si svolgeranno online, mentre la giornata conclusiva del 28 aprile si terrà in presenza a Genova, nella sede camerale di via Garibaldi 4. Previsti anche due focus specialistici dedicati a settori chiave del tessuto economico locale come manifattura, edilizia, agroalimentare e turismo. Il primo appuntamento, atteso per la mattinata del 17 marzo, a partire dalle 10, traccerà il quadro normativo e operativo attuale. Si parlerà di Agenda 2030 e Green Deal, ma soprattutto di certificazioni ambientali e strumenti di finanziamento pronti per essere utilizzati dalle aziende del territorio.

«Con questa iniziativa – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – andiamo a sostenere le imprese e gli enti pubblici che intendono rispondere efficacemente alle nuove normative sugli appalti. Un’attività che ben si integra con le opportunità regionali previste, in ambito di economia circolare, dal prossimo bando che apriremo ad aprile per chi vuol fare nuovi investimenti sul nostro territorio».

Secondo i presidenti delle Camere di commercio di Genova e Riviere di Liguria Luigi Attanasio ed Enrico Lupi è un’occasione per le imprese e la pubblica amministrazione di rafforzare l’incontro tra offerta privata e domanda pubblica di servizi verdi per supportare la transizione verso l’economia circolare, una dimensione cruciale nello sviluppo economico e imprenditoriale della Liguria. Pertanto è fondamentale aiutare e sostenere le imprese liguri nel riposizionamento sul mercato, con una nuova strategia in cui etica e competitività vadano di pari passo e si rafforzino sempre di più la reputazione e la solidità imprenditoriale.

Camera di Commercio di Genova e Riviere di Liguria confermano il proprio impegno nell’accompagnare le imprese nella transizione ecologica, anche attraverso azioni di formazione per fornire loro strumenti operativi, legislativi e finanziari chiari e direttamente applicabili.

Il percorso, finanziato dal Programma Interreg Central Europe, è realizzato con il supporto di Università degli Studi di Genova, CLP (Centro Ligure per la Produttività) e avrà una durata complessiva di circa 18 ore. La partecipazione ai workshop è gratuita con iscrizione obbligatoria qui.

Informazioni sulle attività progettuali PRINCE