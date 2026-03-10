Acam Acque, a Sarzana investimenti per oltre 1,2 mln

Proseguono a Sarzana i lavori di rinnovamento della rete idrica gestita da Acam Acque, finanziati dal Pnrr: l’opera riguarda la sostituzione delle condotte idriche in via Pecorina e via Variante Cisa, per un investimento complessivo di oltre 1,2 milioni di euro.

L’intervento consiste nella sostituzione di 1,6 chilometri di condotte di adduzione e di distribuzione, a servizio della città, con nuove tubazioni che garantiranno maggiore resistenza, affidabilità e durata nel tempo. In via Pecorina, in particolare, è prevista la posa di una nuova condotta di distribuzione con il contestuale rinnovamento di tutte le derivazioni d’utenza. I lavori saranno terminati entro metà maggio, nel rispetto del crono-programma stabilito. L’obiettivo dell’opera è potenziare l’infrastruttura idrica esistente, ridurre il rischio di perdite e migliorare l’efficienza complessiva del servizio.

«Grazie a questo intervento – commenta Massimo Costa, amministratore delegato di Acam Acque – continuiamo a investire nel miglioramento e nella modernizzazione delle infrastrutture idriche di Sarzana, rendendole sempre più efficienti, sicure e resilienti. La sostituzione delle condotte evidenzia l’impegno quotidiano che il gruppo assicura per garantire un servizio di qualità, affidabile e continuativo ai cittadini e alle comunità del territorio. Intervenire oggi significa ridurre possibili disagi futuri e assicurare una gestione del servizio idrico integrato sempre più attenta, sostenibile e orientata al lungo periodo».

«Un investimento importante, di oltre 1,2 milioni di euro, che consentirà di ridurre le dispersioni e rendere le nostre infrastrutture più resilienti e sicure- dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli -. Un’opera attesa e necessaria per il futuro di Sarzana e la tutela di una risorsa preziosa come l’acqua».