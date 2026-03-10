Mercoledì 11 marzo mobilitazione del personale delle fondazioni lirico sinfoniche

Domani, mercoledì 11 marzo, si terrà la mobilitazione del personale delle Fondazioni lirico sinfoniche a sostegno del rinnovo del contratto nazionale di lavoro.
A Genova la protesta riguarda il personale del Teatro Carlo Felice che, in occasione della mobilitazione dell’11 marzo darà vita a un presidio di protesta organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil Fials sotto la Prefettura.
Le richieste alla base della mobilitazione riguardano il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 22/24, la richiesta di partecipazione alla riforma del Codice dello spettacolo, lo stop alla precarietà e al blocco del turnover.