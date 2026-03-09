Turismo: 2024 nuovo anno record anche per la Liguria

Nel 2024 il movimento turistico in Italia segna il valore più elevato mai rilevato storicamente, quantificato in 139,6 milioni di arrivi e 466,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive. Rispetto al 2023, aumentano del 4,5% gli arrivi (+6 milioni) e del 4,2% le presenze (+19 milioni), consolidando ulteriormente la crescita del settore turistico negli ultimi anni. Le presenze turistiche registrate in Liguria nel 2024 hanno superato la soglia dei 16,1 milioni (16.128.866) con una crescita del +0,3% sull’anno precedente e rappresentano il 3,5% del totale nazionale. È quanto emerge dal rapporto dell’Istat sui flussi turistici in Italia nel 2024.

In particolare, scrive l’Istat, il turismo internazionale si conferma in forte crescita: rispetto al 2023 la clientela straniera è aumentata dell’8,9% in termini di arrivi e dell’8,4% per le presenze. La clientela residente è rimasta invece sostanzialmente stabile (rispettivamente -0,1% e -0,4%). In Liguria nel 2024 la maggior parte delle presenze è riferita a turisti italiani (8.734.589 contro 7.394.277 stranieri).

Roma anche nel 2024 si conferma la capitale del turismo in Italia: con oltre 42,7 milioni di presenze, pari al 9,2%

del totale nazionale (12,3% della clientela straniera). Milano, con circa 14,1 milioni di presenze, supera Venezia

(13,3 milioni) tra le principali destinazioni turistiche del Paese, mentre Firenze, con circa 9,2 milioni di presenze,

occupa la quarta posizione tra i Comuni più visitati d’Italia. Genova con poco meno di 2,3 milioni di presenze è al ventitreesimo posto in classifica, dietro a Bardolino e davanti a Fiumicino.

Turisti stranieri

Negli ultimi 10 anni, scrive l’Istat, le presenze straniere negli esercizi ricettivi italiani sono aumentate significativamente (+36%), passando da circa 187 milioni nel 2014 a circa 254 milioni nel 2024. L’evoluzione delle presenze straniere supera nettamente quella dei residenti, che nello stesso periodo sono passati da circa 191 milioni a 212 milioni di presenze (+11,1%). Tra i principali Paesi di provenienza, la Germania si conferma al primo posto con 65,3 milioni di presenze. Gli Stati Uniti consolidano la seconda posizione, con 23,7 milioni di presenze, in forte crescita nel decennio (+97,5%), mentre Francia e Regno Unito si confermano al terzo posto e al quarto posto, ciascuno con valori superiori ai 14 milioni di presenze. Anche in Liguria la maggior parte dei turisti stranieri arriva dalla Germania, mentre la Francia compare come principale mercato in alcune province del Nord-Ovest, tra cui La Spezia.

Il turismo di provenienza extraeuropea presenta una marcata concentrazione di presenze nella fascia di categoria alta. Due terzi delle presenze dei turisti provenienti da Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Cina si concentrano negli alberghi a 4 e 5 stelle. In particolare, il 12,7% delle presenze dei turisti statunitensi e l’11,3% di quelle dei russi sono negli alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso.

Complessivamente, considerando il totale delle presenze negli hotel a 5 stelle, i clienti provenienti dagli Stati Uniti rappresentano il 21,5% della domanda, seguiti dai tedeschi (10,5%) e dai britannici (6,7%), mentre tutte le altre provenienze mostrano valori inferiori al 5%.