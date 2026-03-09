Reti d’impresa: nuovo bando regionale da 2 milioni

Fare squadra per competere meglio. Con questo obiettivo Regione Liguria promuove, nell’ambito dell’azione.1.3.2 del PR Fesr 2021-2027, un nuovo bando da 2 milioni di euro per le micro, piccole e medie imprese che fanno rete in aggregazioni stabili, sotto forma di consorzi, società consortili o contratti di rete con soggettività giuridica.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che copre il 50% delle spese, con un tetto massimo di 80 mila euro a progetto.

Le risorse serviranno a finanziare iniziative che puntano allo sviluppo di servizi condivisi, digitalizzazione dei processi, strategie comuni di marketing, miglioramento della sostenibilità ambientale e rafforzamento delle filiere produttive regionali. Per quanto riguarda l’investimento, la soglia minima è di 20 mila euro in caso di nuova rete d’impresa (o costituita dopo il 2025) e 40 mila euro in caso di aggregazione già costituita (prima del 2025), con l’obbligo di chiudere i lavori entro un anno. Le imprese potranno presentare domanda esclusivamente online, accedendo al sistema “Bandi On Line” di Filse, dal 14 al 21 aprile 2026 (offline dal 31 marzo).

«Vogliamo dare una spinta concreta alla capacità delle nostre aziende di fare sistema − commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana − mettersi in rete non è solo una scelta strategica per condividere costi e competenze, ma la strada per affrontare un mercato sempre più complesso».

Nella valutazione delle domande saranno premiati i progetti con ricadute occupazionali positive, quelli orientati alla transizione digitale e alla qualità del lavoro, oltre alle iniziative coerenti con le strategie regionali di innovazione e sviluppo.