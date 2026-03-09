Liguri in Borsa, balzo di Leonardo (+6,58%)

La prima giornata della settimana per le quotate liguri o di interesse per la Liguria ha registrato un balzo di Leonardo, per ovvi motivi bellici, con un +6,58%.
Vendite invece su Centrale del Latte d’Italia (proprietaria di Latte Tigullio) e su EdiliziAcrobatica.
Ecco il quadro completo.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,083
|+1,47%
|0,08
|Bper Banca
|10,77
|+0,19%
|10,195
|Centrale del Latte d’Italia
|4,40
|-4,76%
|4,62
|Circle
|9,28
|+0%
|9,28
|EdgeLab
|5,18
|+0,39
|5,18
|EdiliziAcrobatica
|4,29
|-2,05%
|4,29
|Erg
|24,62
|+0,90%
|23,92
|Fincantieri
|13,87
|+0%
|13,50
|Gismondi 1754
|Iren
|2,578
|-2,05%
|2,584
|Leonardo
|62,48
|+6,58%
|59,40
|Maps
|2,35
|-1,26%
|2,32
|Orsero
|18,90
|+0,43%
|18,60
|Racing Force
|4,84
|+0,62%
|4,87
|Redelfi
|10,68
|-0,19%
|10,70
|Rt&L
|3,98
|+0,63%
|3,98
|Sanlorenzo
|29,35
|-4,08%
|30,00