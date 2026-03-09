Liguri in Borsa, balzo di Leonardo (+6,58%)

Di: 1 min.
borsa

La prima giornata della settimana per le quotate liguri o di interesse per la Liguria ha registrato un balzo di Leonardo, per ovvi motivi bellici, con un +6,58%.

Vendite invece su Centrale del Latte d’Italia (proprietaria di Latte Tigullio) e su EdiliziAcrobatica.

Ecco il quadro completo.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,083 +1,47% 0,08
Bper Banca 10,77 +0,19% 10,195
Centrale del Latte d’Italia 4,40 -4,76% 4,62
Circle 9,28 +0% 9,28
EdgeLab 5,18 +0,39 5,18
EdiliziAcrobatica 4,29 -2,05% 4,29
Erg 24,62 +0,90% 23,92
Fincantieri 13,87 +0% 13,50
Gismondi 1754
Iren 2,578 -2,05% 2,584
Leonardo 62,48 +6,58% 59,40
Maps 2,35 -1,26% 2,32
Orsero 18,90 +0,43% 18,60
Racing Force 4,84 +0,62% 4,87
Redelfi 10,68 -0,19% 10,70
Rt&L 3,98 +0,63% 3,98
Sanlorenzo 29,35 -4,08% 30,00