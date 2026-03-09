Fincantieri, a Sestri Ponente varo tecnico di Explora IV

Triplo evento per Explora Journeys e Fincantieri, oggi, nel cantiere di Sestri Ponente.

La compagnia europea di viaggi oceanici di lusso del Gruppo Msc e Fincantieri hanno celebrato il varo tecnico di Explora IV, la cerimonia della moneta di Explora V, e dando anche l’inizio della costruzione di Explora VI.

È salito a quattro il numero di navi che Fincantieri sta costruendo in contemporanea per Explora Journeys: Explora III, che sta eseguendo in questi giorni le prove a mare e sarà consegnata a luglio; Explora IV ed Explora V, che prenderanno il largo entrambe nel 2027; ed Explora VI, che entrerà in servizio nel 2028 completando così il programma di costruzione della flotta di sei navi interamente affidato a Fincantieri.

Le prime due unità, Explora I ed Explora II, sono già in servizio.

Madrine della cerimonia della moneta di Explora V, sono state Serena Melani, comandante delle navi Explora, e Alice Gallo, impiegata Fincantieri dello stabilimento di Sestri Ponente, che hanno avuto il compito di inserire due monete all’interno dello scafo come segno di buon augurio. Madrina del taglio del nastro per il varo tecnico di Explora IV è stata Cristina Bacigalupo, impiegata Fincantieri dello stabilimento di Sestri Ponente.

Per la costruzione delle sei navi Explora Journeys, l’investimento complessivo da parte del Gruppo Msc è stato pari a circa 3,5 miliardi di euro, con importanti ricadute economiche e occupazionali per il Paese. Considerando anche le quattro navi commissionate e consegnate da Fincantieri negli anni passati – Msc Seaside, Msc Seaview, Msc Seashore e Msc Seascape – l’investimento del Gruppo Msc sale complessivamente a circa 7 miliardi di euro.

All’avanguardia sotto il profilo del design, della tecnologia navale e della sostenibilità, tutte le navi attualmente in costruzione saranno alimentate a gas naturale liquefatto (Gnl), un combustibile in grado di ridurre sensibilmente le emissioni rispetto ai carburanti marittimi tradizionali. Utilizzando il Gnl, le emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e anidride carbonica vengono fortemente diminuiti. Explora VI prevede in aggiunta l’utilizzo di celle a combustibile: una tecnologia innovativa che consentirà di produrre energia in modo ancor più efficiente trasformando il Gnl in idrogeno e permettendo inoltre l’utilizzo di Gnl di origine rinnovabile.

Inoltre, tutte le unità sono dotate del sistema di cold ironing, che permette il collegamento alla rete elettrica in banchina azzerando così le emissioni durante la sosta nei porti.

“La realizzazione di queste navi − si legge nella nota Fincantieri − riflette il ruolo di Fincantieri come system integrator di una filiera industriale ampia e altamente specializzata. Il Gruppo coinvolge in Italia circa 6.500 fornitori – in larga parte piccole e medie imprese – consentendo loro di partecipare a progetti ad alto contenuto tecnologico e con forte proiezione internazionale. In Liguria operano circa 800 fornitori della supply chain del Gruppo che inoltre impiega localmente oltre 3.600 addetti diretti e contribuisce ad attivare complessivamente oltre 70.000 posti di lavoro lungo l’intera filiera nazionale, confermando il ruolo della cantieristica come motore industriale e occupazionale per il Paese”.

Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione passeggeri del Gruppo Msc, spiega: «Oggi celebriamo una tappa molto importante nel percorso di crescita di Explora Journeys, il nostro brand dedicato ai viaggi di lusso sul mare. Con due unità già operative, la terza in arrivo a inizio agosto e le ultime tre contemporaneamente in costruzione, per la prima volta la flotta Explora è già tutta “presente” e il piano industriale è avviato a realizzarsi compiutamente e in tempi rapidi. Siamo orgogliosi di essere riusciti a costruire in pochi anni, partendo da zero, un nuovo brand di successo che sta innovando profondamente il concetto del lusso grazie a un’esclusiva piattaforma di navi all’avanguardia, servizi di bordo raffinati e itinerari globali in grado di offrire un’esperienza di mare e di ospitalità non paragonabile ad altri modelli di vacanza».

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, aggiunge: «Siamo contenti di contribuire al successo del Made in Italy del lusso a mare con Msc – Explora. Questa tripla cerimonia testimonia inoltre la capacità di Fincantieri di portare avanti programmi industriali complessi con continuità, qualità e visione tecnologica che porterà, ad esempio, all’adozione per Explora VI di un sistema di propulsione a celle a combustibile molto innovativo. Il segmento delle navi da crociera rappresenta in generale uno dei pilastri del Piano Industriale del Gruppo e continua a offrire prospettive di crescita strutturale nel lungo periodo. In questo scenario il cantiere di Sestri Ponente svolge un ruolo strategico nello sviluppo delle nostre capacità industriali nel Cruise e nel rafforzamento della leadership globale di Fincantieri in un settore ad alta complessità tecnologica in continua crescita».

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, commenta: «Quello dello shipping rappresenta uno dei settori più importanti della nostra economia. Regione Liguria crede fermamente nella Blue Economy: la cantieristica è stata fondamentale per la Repubblica di Genova secoli fa, continua a esserlo oggi e lo sarà in futuro. Il fatto che a Sestri Ponente si costruiscano alcune delle navi più complesse, quelle che richiedono maestranze di altissima qualità, è un ulteriore segnale che ci incoraggia a fare sempre meglio. Significa che in Liguria abbiamo competenze e professionalità capaci di realizzare opere di fascia molto alta. Non ultimo, bisogna considerare anche che a Sestri Ponente stiamo realizzando un nuovo cantiere: come sappiamo, il sito si sta ampliando e ci sono molte opere in corso. Una volta terminate, porteranno una significativa ricaduta economica e occupazionale per tutta la regione. È importante che le istituzioni lavorino tutte insieme per raggiungere il traguardo. Si tratta infatti di un investimento che supera i 450 milioni di euro e che porterà a Sestri Ponente, a Fincantieri, alla città e a tutti noi un risultato storico».

Silvia Salis, sindaca di Genova, dichiara: «Qui a Sestri Ponente si incontrano competenze industriali, capacità tecnologica e una tradizione marittima che fa parte dell’identità stessa di Genova. Ogni nave che nasce in questo cantiere rappresenta il lavoro di migliaia di persone e la forza di una filiera che continua a rendere la nostra città protagonista nella cantieristica navale a livello internazionale. Il programma delle navi Explora Journeys dimostra quanto la collaborazione tra grandi realtà industriali come Fincantieri e il gruppo MSC possa generare innovazione, occupazione qualificata e nuove opportunità di sviluppo. Investimenti di questa portata rafforzano il ruolo di Genova come luogo in cui industria, ricerca e formazione possono crescere insieme. Come amministrazione crediamo molto in questo legame tra città ed economia del mare e stiamo lavorando per rafforzare anche i percorsi formativi legati alla Blue Economy, come la Scuola delle professioni del mare, con l’obiettivo di offrire ai giovani competenze e opportunità concrete in un settore strategico per il nostro territorio. Il varo di oggi è un segnale importante per il futuro dell’industria e per il ruolo che Genova vuole continuare a svolgere nel sistema marittimo internazionale».