Bollette luce e gas: nel 2025 i liguri hanno speso in media 1.880 euro

Per le bollette di luce e gas le famiglie liguri nel 2025 hanno speso in media 1.880 euro, poco di meno rispetto al 2024. A pesare maggiormente sulle tasche dei liguri è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.245 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Liguria hanno dovuto mettere a budget 635 euro, cifra che ha fatto guadagnare alla regione il secondo posto tra le aree italiane con le bollette della luce meno care. È quanto emerge dall’analisi di Facile.it.

«Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo delle materie prime. Per questo motivo, il consiglio è di non abbassare la guardia perché i prezzi sono volatili e, in caso di aumenti improvvisi, chi ha una tariffa variabile potrebbe veder salire le bollette in modo repentino – commentano gli esperti di Facile.it – Confrontare periodicamente la propria offerta con quelle presenti sul mercato per verificare che sia ancora vantaggiosa e, in caso contrario, cercare un nuovo fornitore è il modo migliore per difendersi dai rincari».

A Savona consumi e bollette pesanti, a Genova si risparmia

L’analisi – realizzata tenendo in considerazione i consumi dichiarati da oltre 32.000 utenze in Liguria – ha permesso di fotografare le differenze a livello territoriale.

Guardando all’elettricità emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Savona: qui, in media, a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.291 kWh, la spesa 2025 è arrivata a 715 euro. Al secondo posto della classifica regionale troviamo la provincia di Imperia (644 euro, 1.997 kWh), seguita a breve distanza dalle famiglie di La Spezia (633 euro, a fronte di consumi pari a 1.954 kWh). Chiude la classifica Genova (610 euro, 1.857 kWh).

Analizzando le bollette del gas 2025, il primo posto della classifica non cambia: anche per il gas, Savona risulta la provincia della Liguria con le bollette più salate; qui le famiglie hanno speso, mediamente, 1.796 euro (a fronte di un consumo medio di 1.394 Smc). Al secondo posto si posiziona la provincia di La Spezia (1.709 euro, 1.323 Smc). Le province liguri in cui, di contro, le bollette del gas sono state più leggere sono Genova (757 Smc con una bolletta annuale arrivata a 1.026 euro) e Imperia (1.062 euro per 786 Smc).