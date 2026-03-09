Atempo si unisce alla Rete per il Lavoro del Comune della Spezia

Continua il percorso di crescita della Rete per il Lavoro, il modello di collaborazione strategica promosso dal Comune della Spezia per favorire l’occupazione, la formazione e l’orientamento professionale sul territorio. Un progetto che si conferma d’eccellenza, in quanto finalista del premio “PA OK! Insieme per creare valore pubblico”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato da Formez, che ha riconosciuto la Rete spezzina come esempio di miglioramento della qualità dei servizi in grado di produrre risultati tangibili per cittadini ed imprese.

Proprio nell’ottica di questo costante potenziamento, sotto l’egida dell’assessorato al Lavoro, il Servizio Politiche per il Lavoro ha curato l’iter amministrativo per l’integrazione di un nuovo partner: Atempo spa. L’agenzia per il lavoro, che si unisce ufficialmente alle altre realtà già facenti parte del network, ha partecipato all’ultimo Career Day cittadino, il quale si è tenuto il 25 febbraio scorso, che ha permesso a moltissimi giovani di conoscere da vicino le offerte occupazionali e i servizi di orientamento disponibili sul territorio.

Si tratta di un nuovo passo nel potenziamento dello Sportello InfoLavoro e del network territoriale che oggi conta già 50 partner tra enti pubblici, sindacati, associazioni di categoria, agenzie per il lavoro, enti di formazione, enti di ricerca ed enti del terzo settore.

«La crescita della Rete per il Lavoro rappresenta un segnale molto positivo per la nostra città. Mettere insieme Istituzioni, imprese, agenzie per il lavoro, enti di formazione e realtà del territorio significa creare un sistema capace di offrire opportunità concrete a cittadini e imprese. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – L’ingresso di Atempo rafforza ulteriormente questo percorso e dimostra come La Spezia sia sempre più un territorio che investe sulla collaborazione e sull’innovazione nei servizi al lavoro. Il riconoscimento ottenuto a livello nazionale come finalisti del premio ‘PA OK!’ conferma che stiamo andando nella direzione giusta: costruire servizi pubblici sempre più efficaci, vicini alle persone e capaci di accompagnarle nelle sfide del mercato del lavoro».

«Con l’adesione di Atempo alla Rete per il Lavoro confermiamo la volontà di rendere lo Sportello InfoLavoro un punto di riferimento sempre più centrale e accessibile – dichiara l’assessore al Lavoro e Sviluppo Economico, Patrizia Saccone -. La forza di questo progetto risiede nella sua capacità di fare sistema: solo uniti possiamo affrontare le sfide di un mercato del lavoro in continua mutazione e garantire a ogni cittadino un punto di riferimento che lo guidi in ogni tappa del suo percorso professionale».

Istituito nel 2018, lo Sportello Infolavoro agisce come catalizzatore per la circolazione delle informazioni. I cittadini possono accedere a colloqui di orientamento gratuiti e personalizzati e consultare il catalogo dei servizi offerti da tutti i partner aderenti.

Per informazioni o per prenotare un appuntamento, è possibile inviare una mail all’indirizzo infolavoro@comune.sp.it oppure telefonare ai seguenti numeri: 0187 727 247 / 423.