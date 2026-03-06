Servizio civile: 297 posti nelle pubbliche assistenze liguri

È stato pubblicato il 24 febbraio 2026 il bando del Servizio civile universale, che offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni l’opportunità di partecipare ai progetti delle Pubbliche Assistenze Anpas della Liguria: in totale sono 297 i posti disponibili in 91 sedi in tutto il territorio regionale.

Il programma “We reSCUe 2025. Volontari per il soccorso e il trasporto sanitario in Liguria” comprende quattro progetti che coinvolgono le pubbliche assistenze del territorio regionale, dalla Spezia a Imperia.

Il progetto ha una durata di 12 mesi, con un monte ore annuale di 1.145 ore articolate su cinque giorni a settimana. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che prevede un assegno mensile di 519,47 euro, salvo eventuali aggiornamenti sulla base delle variazioni Istat.

Anche quest’anno il bando prevede la partecipazione dei giovani con minori opportunità, in particolare giovani con bassa scolarizzazione, ovvero in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore. Per accedere ai posti riservati è richiesta un’autocertificazione che attesti l’appartenenza alla categoria prevista dal bando.

Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di crescita personale e professionale. È un anno di formazione sul campo che consente di sviluppare competenze trasversali, lavorare in squadra e acquisire responsabilità operative. L’esperienza è inoltre riconosciuta nei concorsi pubblici, che prevedono una riserva del 15% dei posti per chi ha svolto il Servizio Civile Universale.

«Il servizio civile – dichiara Nerio Nucci, presidente Anpas Liguria – è prima di tutto un anno di impegno. Significa mettersi alla prova, imparare a lavorare in squadra e affrontare anche momenti faticosi o attività che richiedono disciplina e responsabilità. Proprio da questo percorso nasce però una grande soddisfazione: quella di aver imparato qualcosa di importante, di aver acquisito competenze utili e di aver dato un contributo concreto alla propria comunità. È un’esperienza che lascia un segno e che spesso orienta positivamente il futuro dei ragazzi che la scelgono».

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 14 dell’8 aprile 2026. Tutte le informazioni sui progetti, le sedi e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito www.anpasliguria.it. Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo serviziocivile@anpasliguria.it.