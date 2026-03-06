Il Petalo Bianco: dopo Milano arriva a Genova lo sportello gratuito anti-violenza

Lo sportello è aperto nel dm markt di via San Vincenzo 83r: uno spazio riservato e protetto, separato dal passaggio dei clienti

Dopo Milano, “Il Petalo Bianco” arriva a Genova con l’inaugurazione del suo secondo sportello attivo sul territorio nazionale in via San Vincenzo 83r, all’interno del punto vendita dm.

Il progetto, realizzato da FARE X BENE grazie al sostegno di Catrice e dm Italia, è stato ideato per offrire un supporto concreto, accessibile e continuativo alle vittime di discriminazioni, abusi e violenze di genere.

“Il Petalo Bianco” è uno sportello unico nel suo genere: un servizio anonimo e gratuito che consente alle vittime di confrontarsi con psicologhe e psicologi specializzati in violenza di genere, in presenza o online, all’interno di uno spazio protetto e non giudicante.

Lo sportello rappresenta spesso il primo passo per chi vive una situazione di abuso o violenza e non sa a chi rivolgersi: un luogo sicuro dove iniziare a raccontarsi e ricevere aiuto. Il supporto non si esaurisce nel primo colloquio: in base alle esigenze della persona, il percorso può proseguire nel tempo e includere l’indirizzamento ai servizi territoriali, ai centri antiviolenza e, quando necessario, anche a un sostegno legale, garantendo continuità e accompagnamento nelle fasi successive.

La scelta di Genova è il risultato di un’attenta analisi del contesto territoriale. “La Liguria − si legge nella nota di presentazione − si è dimostrata una regione in cui emerge con particolare evidenza la necessità di rafforzare i servizi di assistenza e supporto alle vittime. Il nuovo sportello è stato attivato in una posizione strategica, in prossimità della stazione di Genova Brignole, in un’area centrale e facilmente raggiungibile, per favorire l’accesso al servizio anche a chi si trova in una situazione di particolare fragilità”.

La decisione di aprire un secondo sportello nasce dai risultati ottenuti a Milano, dove “Il Petalo Bianco”, inaugurato presso il punto vendita dm di via Vittor Pisani 10, ha evidenziato con chiarezza l’urgenza di nuovi servizi di questo tipo. Dalla sua apertura, 250 persone si sono rivolte allo sportello: alcune hanno concluso il percorso e sono state, o sono tuttora, seguite da avvocati per l’avvio della denuncia, mentre altre sono state indirizzate a centri e realtà territoriali. Molte persone continuano a essere assistite e nuovi casi si aggiungono ogni settimana. Questi dati evidenziano un bisogno reale e costante, che ha reso necessaria l’estensione del progetto in una nuova città.

Sia a Milano sia a Genova, all’interno dei punti vendita dm, gli sportelli sono collocati in uno spazio riservato e protetto, separato dal passaggio dei clienti, per garantire riservatezza, tutela e ascolto. Una scelta condivisa dai partner del progetto, che riflette la volontà di trasformare luoghi quotidiani in punti di riferimento sicuri per le comunità.

Il servizio di consulenza offerto si articola in un pacchetto base di 3 colloqui, della durata di circa 40 minuti ciascuno, modulabili secondo la valutazione clinica e la specifica richiesta della persona. Gli ottimi risultati del servizio derivano dalla natura anonima e gratuita del progetto e dal fattore unico di essere inserito in un luogo lontano dagli ambienti medico-legali e libero da stigma o bias psicosociali. Per prenotare gratuitamente in presenza e online: www.ilpetalobianco.it

«Crediamo da sempre in questo progetto e nei suoi valori. L’apertura di Genova rappresenta un passo importante in un percorso che nasce dalla necessità di ascolto e dal desiderio di dare continuità a un impegno concreto verso le persone e i territori», dichiara Benjamin Schneider, amministratore delegato di dm Italia.

«Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno a sostegno delle donne e delle ragazze vittime di violenza. Per noi il make-up è prima di tutto un mezzo di espressione, valorizzazione e cura di sé: per questo sentiamo ancora più forte la responsabilità di creare spazi sicuri e accessibili per chi vive situazioni di fragilità – commenta Veronica Barbetti, direttore commerciale cosnova italia – essere parte di questo progetto, insieme a FARE X BENE e dm Italia, significa contribuire in modo concreto al benessere della comunità e sostenere percorsi di autonomia, consapevolezza e rinascita».

«FARE X BENE, da 15 anni impegnata in progetti di prevenzione e contrasto a ogni forma di violenza, ha ideato lo sportello psicologico “Il Petalo Bianco”, progetto unico al mondo che, grazie al sostegno e all’attenzione alla Responsabilità Sociale di Cosnova Italia e dm, potrà accogliere in maniera anonima, sicura e gratuita le donne e le ragazze vittime di violenza, anche a Genova. Un servizio gratuito fornito in presenza e online per poter intercettare e accogliere il maggior numero di beneficiari possibili» dichiara Giusy Laganà, attivista e direttrice generale di FARE X BENE.