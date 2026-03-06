Maggiordomo di Quartiere, il servizio attivo anche a Sestri Levante

Anche Sestri Levante ha il suo Maggiordomo di Quartiere, il servizio di welfare di prossimità promosso dalla Regione Liguria e finanziato con risorse del programma FSE+ Liguria 2021-2027, per rafforzare il sostegno alle persone più fragili.

Con l’apertura dello sportello di Sestri Levante sale così a tre il numero dei presìdi attivi nel Tigullio, dopo quelli già operativi a Chiavari e Rapallo.

In Liguria, a oggi, sono in tutto 59 i punti di accesso dei maggiordomi di quartiere sul territorio, presenti anche con la modalità dello sportello diffuso al fine di essere maggiormente prossimi soprattutto nelle zone meno raggiunte dai servizi.

Il progetto è una delle azioni strategiche regionali per l’inclusione sociale e offre un supporto concreto alle persone nella gestione delle esigenze quotidiane: piccole commissioni, consegna della spesa, ritiro e consegna di medicinali, ricette e referti, aiuto per sbrigare pratiche o affrontare le incombenze di tutti i giorni. Il servizio è gratuito e rivolto ai cittadini che necessitano di un aiuto pratico nella vita quotidiana.

I residenti di Sestri Levante possono richiedere l’intervento del Maggiordomo di Quartiere chiamando il numero 331 6682196. Il servizio opera prevalentemente sul territorio. La base operativa è presso Casette Rosse, in via Bruno Primi a Sestri Levante.

Per informazioni sul progetto del Maggiordomo di Quartiere c’è una pagina dedicata.