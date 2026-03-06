La Spezia, un’impresa su 4 è femminile, incidenza sopra la media italiana

Alla Spezia un’impresa su 4 è femminile, un’incidenza sopra la media italiana. È quanto risulta dai dati al femminile sulle imprese, la demografia, il lavoro presentati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Secondo le elaborazioni effettuata dall’Ufficio Informazione economica dell’ente camerale sui dati dell’imprenditoria femminile di fonte Infocamere, al 31 dicembre 2025 nella provincia spezzina si contano complessivamente 5.278 imprese femminili.

Tale numero, che rappresenta il 25,6% del totale delle imprese registrate in provincia, risulta aumentato di 47 unità rispetto al 2024 (dato che, in termini percentuali, si traduce in un +0,9%). L’incremento assume ancora più rilevanza se rapportato alla diminuzione che si era registrata nel 2024 quando il numero delle imprese femminili era diminuito di 90 unità rispetto all’anno precedente.

«Alla Spezia – commenta Davide Mazzola, vicepresidente vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria – una impresa su 4 è guidata da donne. Il confronto territoriale attesta che, per quanto riguarda incidenza e crescita, Spezia è in controtendenza positiva rispetto a Liguria e Italia. Le donne occupate crescono alla Spezia del 5,6 per cento in un anno, 3 volte più della media italiana ma resta la sfida aperta della disoccupazione con il 62% dei disoccupati che è donna. In generale il quadro è da leggere positivamente ma è evidente l’urgenza di investire in politiche di sostegno a supporto delle donne lavoratrici che hanno spesso con duplice ruolo: di perno nell’impresa e nella famiglia».

Da un confronto dei dati provinciali con quelli regionali e nazionali emerge che, mentre per la provincia della Spezia la variazione del numero di imprese è positiva (+0,9%), per la Liguria e per l’Italia è, invece, negativa (rispettivamente -0,1% e -0,3%). Si evidenzia, inoltre, come l’incidenza delle imprese femminili sul totale imprese registrate in provincia della Spezia (25,6%) appaia superiore all’incidenza rilevata a livello sia regionale (22,1%) sia nazionale (22,3%).

Analizzando i dati per settore di attività economica emerge come il settore che presenta il tasso più alto di imprese femminili sia quello delle Altre attività di servizi (dove il 45,9% delle imprese è femminile), seguito dalle Attività per la salute umana e di assistenza sociale (con un tasso al femminile pari al 44,0%) e dalle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (36,9%).

Il report di dettaglio è stato illustrato da Olivia Zocco, responsabile Servizio Informazione economica e Orientamento al lavoro che ha posto l’accento su numerosi indicatori significativi tra cui il lavoro, l’istruzione, la demografia, il profilo delle imprenditrici spezzine. Federica Polzella e Rebecca Buselli, giovani spezzine prossime all’avvio di una attività in proprio, hanno raccontato la loro idea di impresa supportata dai corsi dell’ente camerale “Fare impresa, guida pratica all’avvio”.

Per maggiori dettagli vedi file:///C:/Users/osc_r/Downloads/OK%20Allegato_Comunicato_imp_femm_2025_SP.pdf