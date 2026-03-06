Circle Group, progetto di digitalizzazione per hub logistico intermodale del Sud

Sarà realizzato da eXyond: il progetto durerà circa 6 mesi e ha un valore di oltre 380.000 euro

La controllata di Circle Group eXyond ha sottoscritto un accordo con un operatore interportuale, gestore di uno dei principali nodi logistici del sud Italia, per la realizzazione di un progetto integrato di interoperabilità digitale e automazione dei varchi.

L’intervento mira a rafforzare l’interoperabilità relativa all’e-CMR e l’efficienza operativa del nodo logistico attraverso, da un lato, l’integrazione con l’ecosistema nazionale eFTI Gate Italy / Extender, dall’altro, l’implementazione di un sistema di Gate Automation per il controllo e l’automazione dei varchi stradali e ferroviari del terminal. Il progetto si sviluppa in coerenza con il Regolamento (Ue) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI), in vigore dal 21 agosto 2024, e con l’adesione dell’Italia lo scorso al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, che rende utilizzabile in maniera completa e sostitutiva la e-CMR / e-DDT dal 26 settembre 2024.

Nel dettaglio, la componente digitale prevede la realizzazione di connettori via API per garantire l’interoperabilità tra il sistema informativo dell’interporto, FVS – TOS e il GOS, nonché l’eFTI Gate nazionale. Ciò consentirà di ricevere e verificare le informazioni relative alle e-CMR associate ai trasporti su gomma con luogo di carico o consegna presso il nodo logistico interessato, di trasmettere all’eFTI Gate le notifiche di gate-in e gate-out, di gestire e verificare i dati di accesso dei mezzi tra nodi interoperabili e di condividere, per la componente ferroviaria e intermodale, le informazioni contenute nelle distinte di carico e nelle lettere di vettura ferroviarie in formato data set eFTI. Grazie ai connettori con gli eFTI Gate dei Paesi dell’Unione europea sarà inoltre possibile recepire e condividere in modalità digitale le informazioni relative ai trasporti internazionali, secondo il principio “once-only” e nel rispetto dei necessari diritti di accesso.

Parallelamente, il progetto comprende l’implementazione di un sistema integrato di Gate Automation, soluzione di eXyond, società del Gruppo Circle, finalizzato all’ottimizzazione dei flussi di accesso e uscita dei mezzi pesanti, al miglioramento della sicurezza e alla riduzione dei tempi di attraversamento. Per il gate stradale sono previste attività di revisione del layout viabilistico e del posizionamento delle sbarre, installazione di sensori e apparati di rilevazione quali laser e telecamere, delimitazione delle corsie, adeguamento della segnaletica e configurazioni software dedicate per l’integrazione con i sistemi gestionali esistenti. Per il gate ferroviario l’automazione è analoga stante le peculiarità legate ai binari, con l’obiettivo di garantire maggiore tracciabilità dei convogli, efficientamento dei controlli e piena integrazione con i flussi informativi digitali eFTI.

Il progetto durerà circa 6 mesi e il valore complessivo dell’investimento è di oltre 380.000 euro. L’intervento è sviluppato in coerenza con la Misura M3C2 I 2.1 “Digitalizzazione della catena logistica” – Sub investimento 2.1.2 “Rete di porti e interporti” del Pnrr, finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu.

«Questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della nostra presenza nei progetti dedicati alla digitalizzazione della catena logistica” – ha dichiarato Luca Abatello, ceo di Circle Group – L’integrazione tra interoperabilità digitale e automazione dei varchi consente di accelerare concretamente la transizione verso una gestione sicura, tracciabile e paperless dei flussi fisici e documentali, generando benefici per operatori economici e autorità competenti. Questo era e resta uno dei principali pilastri della nostra strategia Connect 4 Agile Growth».