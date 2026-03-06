Borse europee ancora in rosso, prosegue la corsa del petrolio, timori di stagflazione

Ancora in rosso le Borse europee a causa della preoccupazione per la guerra in Medio Oriente e per il rincaro del petrolio. Questi fattori insieme ai dati sul lavoro americano peggiori delle attese fanno temere l’arrivo della stagflazione. Milano -1,02%, Madrid -0,99%, Parigi -0,65%, Francoforte -0,94%, Londra -1,24%.
Spread Btp/Bund
Spread Btp/Bund a 77 punti (variazione +7,66%, rendimento Btp 10 anni +3,64%, rendimento Bund 10 anni +2,87%).
Piazza Affari
A Milano forte rialzo per Leonardo (+3,39%) e Fincantieri (+2,59%), in una fase favorevole ai titoli della difesa seguiti da Eni (+1,51%) e Lottomatica (+1,14%) ancora in scia ai conti positivi. Crollo di St (-5,06%) intonato con il comparto settore tech
Energia
Volano i prezzi del petrolio, con il Brent che ha superato la soglia dei 90 dollari al barile (+6,6% a 91,05 dollari) e il Wti a 88,8 dollari (+9,7%). In rialzo anche il gas a 52,85 euro al megawattora (+4,18%).
Valute
Gli investitori si rivolgono ai beni-rifugio: il cambio euro/dollaro vale 1,1597. La divisa europea scambia a 182,8 yen e il crosso dollaro/yen è a 157,62. In calo del 3,9% il Bitcoin a 68.450 dollari. Sale l’oro a 5.143 dollari l’oncia (+1,15%).